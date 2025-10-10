FC Nantes : Castro heureux, une grosse signature bouclée

Le FC Nantes et Louis Castro ont de quoi se frotter les mains. Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes s’impose comme la meilleure recrue du FCN. Spectaculaire, charismatique et sans langue de bois, le portier portugais vit une renaissance chez les Canaris.

FC Nantes : Anthony Lopes, la bonne pioche du mercato

En difficulté dans la lutte pour le maintien, le FC Nantes n’a pas hésité à saisir l’opportunité lorsque la situation d’Anthony Lopes s’est compliquée à Lyon. Un pari audacieux signé par le président Waldemar Kita, et Antoine Kombouaré à l’époque, et le moins qu’on puisse dire, c’est que le pari est gagnant. Face à Brest le week-end dernier (0-0), Lopes a livré une prestation de très haut niveau, en multipliant les parades décisives.

Son énergie, sa voix et son expérience ont déjà transformé le vestiaire nantais, pour redonner confiance à une défense souvent fébrile. Toujours aussi franc, le gardien portugais a tenu à remettre les pendules à l’heure sur son style si particulier.« La finalité, c’est qu’il y a 0 but encaissé, non ? Voilà. On ne va pas chercher plus loin », a-t-il balancé.

« Depuis que j’ai 5 ans, je suis entre les poteaux, j’ai toujours été spectaculaire sur mes interventions. Par moments, ça s’est retourné contre moi », confie-t-il dans L’Équipe. Et fidèle à son franc-parler légendaire, il ajoute avec un sourire : « Moi, pour répondre clairement, je n’en ai rien à carrer. » Une phrase à son image : directe, sincère, et qui résume parfaitement son état d’esprit retrouvé sous les couleurs nantaises.