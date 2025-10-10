ASSE : Une annonce surprise tombe avant Pau FC

À quelques jours du match face au Pau FC, l’ASSE a surpris ses supporters en relançant une opération bien connue des fidèles du Chaudron : “Ta Soirée Étudiante”. Une initiative originale qui vise à faire vibrer le stade Geoffroy-Guichard sous un vent de jeunesse.

ASSE : “Ta Soirée Étudiante” fait son retour à Geoffroy-Guichard

Le club ligérien a officialisé ce mardi le retour de son opération “Ta Soirée Étudiante” à l’occasion de la réception du Pau FC, le mardi 28 octobre à 20h30. Une manière astucieuse d’attirer un public plus jeune, à un moment où la ferveur stéphanoise a besoin d’un second souffle. Pour cette édition, plusieurs nouveautés : les étudiants seront désormais regroupés dans le Balcon Latéral de la Tribune Pierre-Faurand, un espace plus convivial pensé pour dynamiser l’ambiance.

Les détenteurs d’une carte étudiante ou d’un pass Compass bénéficieront d’une formule comprenant un billet et une boisson pour 15 euros, jauge limitée. De quoi promettre une soirée pleine d’énergie verte.

Un contexte chargé, une ambiance attendue

Cette initiative tombe à point nommé dans un calendrier particulièrement dense. L’ASSE, toujours en quête de stabilité après une saison de Ligue 1 morose, affronte Pau dans un match crucial pour la première moitié de tableau. L’idée est simple : allier performance sportive et communion populaire. Selon les canaux officiels, dont une publication LinkedIn d’Anaïs Durand, ticketing manager du club, plusieurs animations sont prévues : buvette dédiée, distribution de goodies, et actions ciblées pour renforcer la convivialité de l’événement.

Au-delà du simple coup marketing, cette opération s’inscrit dans la volonté du club de resserrer ses liens avec le tissu universitaire local. L’ASSE mise sur des partenariats avec la FASEE ou Compass pour ancrer durablement cette dynamique. Reste à savoir si cette édition connaîtra le même engouement que les précédentes. Mais entre le prix attractif, l’ambiance promise et le retour annoncé de Raveyre, Fall et Briançon, le Chaudron pourrait bien redevenir, le temps d’une soirée, la plus jeune et la plus bouillante enceinte de France.