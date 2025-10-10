OM : Roberto De Zerbi annonce une décision choc !

Le technicien italien de l’OM, Roberto De Zerbi, a surpris tout le monde en revenant sur l’un de ses choix les plus marquants : le fameux “ritiro” de fin de saison à Rome. Une retraite qui, selon lui, a tout changé pour Marseille.

OM : De Zerbi, un choix audacieux devenu décisif

À la fin de la saison dernière, alors que l’OM peinait à enchaîner les performances, De Zerbi avait pris une décision inattendue : éloigner tout le groupe de la pression du Vélodrome en organisant une mise au vert à Rome. Objectif : regonfler le moral et recréer du lien. Un pari osé, mais gagnant. Les Marseillais avaient finalement bouclé le championnat à la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

« C’est probablement la meilleure chose que j’ai faite, la plus proche de moi », confie-t-il au Corriere della Sera. « J’ai écouté et compris le mécontentement des garçons, qui n’étaient pas performants à domicile. J’ai fait quelque chose de puissant pour les aider à se connaître ». Le coach transalpin a également dévoilé les dessous de cette mise au vert atypique.

« J’ai organisé trois réunions : la première, nous avons fait ressortir les sentiments négatifs que nous avions au Vélodrome ; le lendemain, chaque joueur a partagé les valeurs auxquelles il s’identifiait ; puis nous avons montré une vidéo sur les supporters du Vélodrome, pour qu’ils comprennent à qui ils avaient affaire », a-t-il dit. Un travail psychologique profond, une cohésion retrouvée et une équipe métamorphosée : De Zerbi n’a pas seulement relancé Marseille, il a recréé une âme.