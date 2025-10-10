PSG : Zaïre-Emery lâche une annonce sur son avenir

Écarté du groupe France A par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery garde la tête haute. Le jeune milieu du PSG, désormais avec les Espoirs, a affiché une ambition claire : disputer la Coupe du monde 2026 avec les Bleus.

PSG : Le rêve américain de Zaïre-Emery

À seulement 19 ans, Warren Zaïre-Emery vit une période contrastée. Freiné par une baisse de régime et une forte concurrence au PSG, le milieu parisien a vu son nom disparaître de la dernière liste de Didier Deschamps. Pas de quoi le décourager. « Mon retour, je le vis bien. L’objectif n’est pas de rester en Espoirs très longtemps. Il y a la Coupe du monde cet été. C’est la plus grande compétition mondiale. Donc oui, c’est clairement un objectif », a déclaré le joueur du PSG.

Le Parisien vise donc un « départ à l’étranger » bien particulier : celui qui l’emmènerait en 2026 sur les pelouses des États-Unis, du Mexique et du Canada, pour représenter la France au Mondial. Reversé en Espoirs, Zaïre-Emery n’en fait pas une punition. Bien au contraire. Le joueur a confié avoir reçu un appel de Deschamps avant l’annonce officielle.

« Le coach m’a appelé et m’a demandé ce que j’en pensais, si c’était difficile pour moi. J’ai dit que non. Au contraire, ça va me permettre de retrouver des amis, prendre du plaisir et avoir du temps de jeu », a-t-il révélé. Malgré ce passage par la case Espoirs, Zaïre-Emery ne doute pas. Il sait que son destin passe par ses performances avec Paris. Travail, humilité et ambition : trois mots qui définissent parfaitement un jeune homme déterminé à s’imposer à nouveau… et à s’envoler, un jour, vers l’Amérique.