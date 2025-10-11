Mercato OM : C’est acté ! Voici le futur transfert de Marseille

L’OM n’en a pas encore fini de dégraisser son effectif des joueurs devenus excédentaires. En attendant l’approche de la prochaine fenêtre du mercato, le club phocéen a déjà tranché sur l’un des dossiers brûlants.

Mercato OM : Maupay, une belle promesse devenue fantôme

Quand il a débarqué à l’OM en août 2024, Neal Maupay semblait être le chaînon manquant de l’attaque marseillaise. Rapide, mobile et doté d’un vrai sens du but, il avait tout pour coller au projet de Roberto De Zerbi. Mais après quelques débuts encourageants, son temps de jeu s’est évaporé aussi vite qu’un mistral d’automne. Depuis le début de la saison, il n’a pas disputé la moindre minute en Ligue 1.

Et avec la concurrence féroce, difficile d’imaginer une renaissance. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, la présence d’Amine Gouiri et l’explosion du jeune Robinio Vaz ferment inexorablement la porte. L’Olympique de Marseille, pragmatique, prépare déjà sa sortie.

Marseille pousse vers la sortie

Selon les informations du 10sport, confirmées par Média Foot, Neal Maupay figure en tête de liste des départs probables en janvier. Le club phocéen, qui veut dégraisser son effectif, ne compte plus sur lui. L’été dernier, des pistes existaient en Espagne, en Angleterre et en Italie. Rien n’exclut que ces options reviennent sur la table cet hiver. Une chose est sûre : l’aventure marseillaise touche à sa fin pour l’attaquant français, qui doit désormais se trouver une nouvelle terre d’accueil.