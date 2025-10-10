Mercato : l’OM scelle l’avenir d’une recrue !

L’OM et l’Inter Milan se penchent déjà sur l’avenir de Benjamin Pavard. Le roc français pourrait rester définitivement à Marseille.

Mercato OM : Pavard va-t-il rester à Marseille ?

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato, Benjamin Pavard s’épanouit pleinement à Marseille. Solide derrière, il s’intègre facilement dans le système de Roberto De Zerbi. L’entraîneur apprécie sa rigueur, son expérience et sa mentalité. La direction de l’OM pense déjà à l’avenir du Français.

Selon Nicolo Schira, les dirigeants marseillais envisagent de lever l’option d’achat incluse dans son prêt par l’Inter Milan. Le montant ? Environ 15 millions d’euros. Si tout se concrétise, Pavard pourrait s’engager jusqu’en juin 2029 avec le club phocéen. En cinq rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’international tricolore a déjà trouvé le chemin des filets. Un bon début, signe d’une belle adaptation à l’exigence du Vélodrome.

Benjamin Pavard serait aussi chaud d’évoluer sous les ordres de De Zerbi encore la saison prochaine. Rien n’est encore signé, mais tout indique que l’histoire entre Pavard et Marseille ne fait que commencer. L’OM et l’Inter Milan poursuivent les négociations pour sceller le sort du roc français. Un accord semble proche entre les deux formations.