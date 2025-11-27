OM : La prédiction folle qui enflamme tout Marseille

Depuis mardi soir, l’OM et la cité phocéenne ne parlent plus que de ça : l’annonce complètement assumée, presque défiée, lancée en direct par Dominique Sévérac. Et si Marseille, renversant Newcastle au Vélodrome, avait réellement les épaules pour faire vaciller même Liverpool ?

OM : Marseille a « le niveau pour la Ligue des champions »

La victoire arrachée face à Newcastle (2-1), après une première période laborieuse, a réveillé quelque chose dans les travées du Vélodrome. Une conviction nouvelle, presque réclamée par Dominique Sévérac : « Ils ont le niveau pour la Ligue des champions, ils l’ont prouvé même dans les défaites, même à Madrid. Il faut qu’ils se le disent. » Un message clair, presque paternaliste, adressé à un groupe qui semble parfois douter de sa propre valeur.

Lire aussi : OM-Newcastle : Aubameyang libère Marseille dans un match fou

À voir

ASSE : Une recrue de choix fait déjà rêver Saint-Etienne

Le journaliste a d’ailleurs rappelé le début de saison flamboyant des Olympiens : « Battre le PSG, gagner à Strasbourg, mettre cinq buts à Nice… Il faut qu’ils comprennent qu’ils ont le niveau. » Pourtant, il pointe aussi le paradoxe marseillais, ce premier quart d’heure de « scandale, de pression » où l’équipe oublie soudain qu’elle appartient au gratin européen. Mais pour lui, aucun doute : « Ils ont le niveau pour battre Newcastle. » Et ils l’ont fait.

« Vous pouvez l’enregistrer… même Liverpool ils vont les battre »

Et puis est venue la phrase qui fait vibrer toute la Canebière. Face caméra, Dominique Sévérac lâche : « Je vais même vous dire, vous pouvez l’enregistrer, même Liverpool ils vont les battre. » Une annonce folle, presque irrévérencieuse, mais qui a électrisé Marseille.

Le 21 janvier prochain, les Reds débarqueront au Vélodrome, un volcan prêt à rugir. Entre l’Union Saint-Gilloise, Bruges et cette affiche de prestige, l’Olympique de Marseille joue gros… mais joue surtout avec la foi retrouvée. Et ici, on le sait : quand Marseille croit, tout devient possible.

Lire aussi sur l’OM :

OM : Pablo Longoria s’enflamme pour un renfort surprise

Steven Fletcher choqué quand les ultras de l’OM ont encerclé l’équipe

À voir

PSG : 60M€ ! Le futur Ballon d’Or au Paris SG ?

Choc à l’OM : Un défenseur menacé, Lionel Messi impliqué !