ASSE : Une recrue de choix fait déjà rêver Saint-Etienne

Le Forez respire un peu mieux ! L’ASSE a retrouvé un homme capable de changer le cours d’un match d’un simple appel. Irvin Cardona, longtemps en quête de repères, renaît enfin sous le maillot vert.

ASSE : Cardona, le retour qui change tout

À Saint-Étienne, les histoires les plus marquantes se jouent souvent dans le froid de Geoffroy-Guichard. Celle d’Irvin Cardona, elle, a pris des allures de roman sportif, avec ses moments de doute, ses bas, et ce rebond spectaculaire qui redonne espoir à tout un club. Revenu officiellement l’été dernier, l’ancien Brestois devait incarner l’une des armes offensives majeures des Verts. Mais entre adaptation délicate et concurrence nouvelle, son début de saison a semblé pencher du mauvais côté.

Tout s’est joué sur un repositionnement et un travail de fond. Cardona, ballotté mais jamais résigné, a progressivement retrouvé le couloir qui le sublime. Les supporters, qui n’ont jamais cessé de croire en son potentiel, se sont souvenus de l’acteur majeur de la remontée. Et l’ASSE, décidément abonnée aux montagnes russes, voit soudainement revenir un fer de lance capable de dynamiter les défenses.

Octobre noir, patience verte

Les chiffres restaient corrects, mais le jeu ne suivait plus. Cardona manquait de justesse, perdait du terrain au profit d’un Augustine Boakye irrésistible, et découvrait malgré lui le banc stéphanois. Pour un joueur habitué à la lumière, l’automne fut frais, dans tous les sens du terme. Octobre s’est transformé en période de doutes, presque en traversée du désert.

Mais le Maltais d’adoption n’a pas renoncé. Hors des terrains du Forez, il s’est accroché, bosseur acharné dans l’ombre, jusqu’à briller avec sa sélection. Deux rassemblements internationaux plus tard, quelques titularisations, et surtout un premier but mémorable face à la Pologne de Lewandowski… De quoi relancer la machine, réchauffer le moral et retrouver cette confiance qui lui manquait tant.

La meilleure recrue de l’hiver… déjà là

Le déclic n’a pas tardé. Aligné face à Pau, Cardona a repris sa place, son rythme, et son efficacité. Trois buts en quatre journées de Ligue 2 : les statistiques ne mentent pas, l’attaquant a retrouvé ses jambes et son allant. Ses appels dans le dos des défenses redeviennent tranchants, sa finition chirurgicale, comme en témoigne son duel parfaitement maîtrisé face à Enzo Basilio.

Et soudain, tout devient évident : la meilleure recrue de l’ASSE cet hiver ne viendra pas du mercato. Elle est déjà là, bien ancrée dans le Forez. Irvin Cardona, redevenu décisif, représente plus qu’un retour en forme. Il incarne un espoir, une promesse, peut-être même une certitude pour un club en quête de Ligue 1. Et l’histoire, elle, ne demande qu’à s’écrire encore.

