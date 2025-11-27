PSG : 60M€ ! Le futur Ballon d’Or au Paris SG ?

Le PSG a de quoi s’en frotter les mains. À peine un an après son arrivée, João Neves intrigue, fascine et interroge. Recruté pour 60M€, le Portugais pourrait-il devenir, à terme, le nouveau joyau mondial du football ? Au Paris SG, beaucoup en sont persuadés.

PSG : João Neves, le prodige à 60M€ qui s’impose en patron

Le Paris Saint-Germain sort d’une saison historique, enfin couronnée par la Ligue des champions, et l’euphorie ne retombe pas. Neuf Parisiens figuraient parmi les trente nommés au Ballon d’Or 2025, remporté par Ousmane Dembélé. Un chiffre vertigineux, reflet d’un groupe métamorphosé sous Luis Enrique. Dans cette liste, un nom continue de faire parler : João Neves, 21 ans, débarqué l’été dernier pour 60M€ en provenance du Benfica.

Le milieu portugais n’a pas fini de susciter des attentes. Travailleur, élégant balle au pied, indispensable dans le pressing comme dans la relance, il donne l’impression d’avoir déjà les épaules taillées pour les soirées européennes. Et à Paris, on a vite compris que ce gamin allait compter. Son ascension fulgurante n’a rien d’un hasard… ni d’une surprise.

Un futur Ballon d’Or en construction ?

Rodrigo Magalhães, figure incontournable de la formation du Benfica, ne mâche pas ses mots. Pour lui, Neves a tout d’un futur crack planétaire. « João est un joueur exceptionnel. C’est vraiment un exemple à suivre (…) En continuant comme ça, il peut devenir un candidat au Ballon d’Or dans quelques années », assure-t-il dans Top Mercato. Une prophétie qui prend une autre dimension à Paris, où les talents explosent plus vite qu’ailleurs.

Aucun doute pour l’ancien formateur : le garçon est sérieux, travailleur, presque obsessionnel dans son envie de progresser. À 21 ans, il coche toutes les cases du milieu moderne. L’avenir s’annonce « radieux », dit Magalhães. Et vu le contexte parisien, on peine à le contredire.

Un joueur qui ne surprend plus personne

S’il impressionne Paris, il ne surprend pas ceux qui l’ont vu éclore au Portugal. Rui Bento, son ancien sélectionneur chez les U19, le confirme : « Ce n’est pas une surprise de voir ce que João fait. J’ai toujours vu João comme un joueur qui allait appartenir au groupe restreint des joueurs magnifiques ». Neves a trouvé sa place en un éclair, comme s’il avait toujours été là.

Sa maturité force le respect, son intelligence de jeu détonne, et sa marge de progression semble sans plafond. Entre un contexte idéal, un club au sommet de l’Europe et un joueur programmé pour briller, une question demeure : et si le futur Ballon d’Or du Paris Saint-Germain coûtait… 60 millions d’euros ?

