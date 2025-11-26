Steven Fletcher choqué quand les ultras de l’OM ont encerclé l’équipe

L’aventure de Steven Fletcher avec l’OM a débuté sur une grosse surprise lorsque le club phocéen a manifesté l’intérêt de le recruter. Mais ce sont les ultras de l’OM qui auront marqué à vie l’ancien attaquant par leur passion du club.

Steven Fletcher encore choqué par les ultras OM

Victime d’une grosse blessure qui l’avait éloigné des terrains lorsqu’il jouait pour Sunderland, Steven Fletcher a été sorti des plans de l’équipe par Sam Allardyce, le coach de l’époque. C’est dans cette traversée du désert, alors qu’il ne jouait plus à son retour de blessure, que l’Olympique de Marseille s’est positionné pour le recruter. Surpris mais très heureux de cet intérêt salvateur de sa carrière, il a nuitamment pris le vol pour Marseille où il ne sera resté que 6 mois.

Revenant sur cet épisode, Fletcher confie dans Fodcast – The Ben Foster Podcast : « J’étais au lit tôt et ma femme m’a réveillé pour me dire de regarder mon téléphone… C’était mon agent, qui me dit “Marseille te veut en prêt, mais tu dois être à l’entraînement dès demain. Tu veux y aller ?” » Surpris, il dit avoir pris conseil auprès de ses amis qui l’ont encouragé à accepter l’offre.

« Je lui ai dit que j’allais y réfléchir deux minutes. J’en ai parlé avec quelques amis qui m’ont tous dit d’y aller. C’était parti ! », dit-il dans les détails qui ont précédé sa signature avec le club phocéen.

S’il apprécie largement son passage sur Le Vieux Port, deux faits majeurs l’ont marqué. D’abord son accueil par les ultras de l’OM à sa signature puis un comportement de ces derniers après un match perdu.

« Je me souviens d’un soir où nous avions joué à l’extérieur. C’était un dimanche à 21 heures. Les ultras devaient être plusieurs milliers à nous attendre à l’aéroport à notre atterrissage, vers deux heures du matin », dit-il de la passion dévorante des supporters marseillais qui devaient pourtant bosser lundi pour certains.

« Ils avaient allumé des fumigènes et parlaient très fort au mégaphone. On était encerclés par eux et ils nous criaient dessus comme un professeur engueulerait un élève. Je n’ai rien compris à ce qu’ils nous ont reproché, mais ça semblait mauvais », confie-t-il dans la même interview pour montrer à quel point il était choqué par le degré d’engagement des fans pour leur club.

Les longs et interminables chants du stade Vélodrome ont également marqué Steven Fletcher, qui pense encore aux décibels lâchés par les ultras les soirs des matchs à domicile dans leur stade.

Après le maillot de l’OM, Fletcher a joué pour Sheffield Wednesday, Stoke City, Dundee United et au Wrexham AFC où il a terminé sa carrière. Aujourd’hui âgé de 38 ans, il est fraîchement retraité. On ne lui connaît à ce jour pas encore de reconversion officielle.

