ASSE : Écotay dévoile sa préparation contre Saint-Etienne

À trois jours du match entre l’ASSE et l’US Écotay-Moingt en coupe de France, un joueur du club de Régional 3 dévoile leur préparation.

ASSE-Écotay : Jérémy Grenade évoque une préparation particulière

L’ASSE va accueillir l’US Écotay-Moingt à Geoffroy-Guichard, le samedi 29 novembre (20h30) dans le cadre du 8e tour de la coupe de France. À quelques jours du derby ligérien, Jérémy Grenade, un joueur de l’équipe amateure, s’est confié sur leur préparation au compte You Tube Around ASSE. Il assure que les projecteurs sont sur Écotay-Moingt depuis que le match a été délocalisé dans le mythique stade de Saint-Etienne.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une pépite en fin de contrat lâche un indice

À voir

Choc à l’OM : Un défenseur menacé, Lionel Messi impliqué !

« Il y a eu beaucoup de télés, de radios qui sont venues nous voir. […]. Nus avons eu beaucoup de contacts aussi, de gens, des réseaux qui voulaient nous interviewer, venir à nos entraînements. Donc oui, tout ça, on n’a pas l’habitude. Même le compte Instagram du club a eu beaucoup d’abonnés depuis ce match. C’est fou », a-t-il raconté.

Grenade : « C’est extraordinaire de jouer devant autant de supporters »

Selon le latéral droit ou milieu droit, la préparation du match, qui mobilise déjà plus de 25 000 spectateurs et sera diffusé sur beIN Sports en prime time, est évidemment particulière. « C’est extraordinaire, déjà, de pouvoir jouer devant autant de supporters, devant des milliers de personnes. On n’a pas l’habitude », a-t-il confié.

Sur le plan purement personnel, Jérémy Grenade espère saisir cette unique opportunité de jouer contre l’ASSE, en se mettant en évidence, et si possible se projeter vers une carrière professionnelle.

« Pour nous, ça n’arrive qu’une fois dans une vie de jouer dans un stade si mythique contre un club aussi légendaire que Saint-Étienne. […]. Peut-être que grâce à ce match, je vais pouvoir montrer ce dont je suis capable. […]. Peut-être que c’est ce match qui va me permettre d’aller loin dans ma carrière », s’est-il projeté.

Lire aussi sur l’ASSE :

Ligue 2 : L’ASSE jalousée par ses concurrents

À voir

PSG : Panique pour Luis Enrique, une lourde sanction en vue

Mercato ASSE : Wilfried Nancy trop cher pour Saint-Etienne ?

ASSE : Une large rotation face à Écotay-Moingt se profile