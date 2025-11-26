OM : Pablo Longoria s’enflamme pour un renfort surprise

Pablo Longoria est tout juste admiratif. Mardi soir, un adolescent de 17 ans a transformé la pelouse du Vélodrome en scène de révélation européenne. Darryl Bakola, titularisé pour la première fois, a conquis l’OM… et enflammé son président.

OM : Bakola, la surprise d’un onze qui ne devait rien au hasard

Lorsque Roberto De Zerbi a dévoilé son onze face à Newcastle, les sourcils ont eu un bref mouvement de perplexité. Un gamin de 17 ans, Darryl Bakola, titulaire en match décisif de Ligue des champions ? Une audace folle pour certains, un pari calculé pour l’Italien qui connaît les vertus du risque. Et la réponse ne s’est pas fait attendre : une passe décisive pleine de vista pour Pierre-Emerick Aubameyang, comme si la scène européenne n’était qu’un terrain de quartier.

De Zerbi, lui, ne s’est jamais caché derrière une quelconque inspiration divine. « Les joueurs, ce ne sont pas comme les abricots. Les abricots mûrissent sur l’arbre, les joueurs sur le terrain. Donc, il faut prendre des risques », a-t-il assumé. Puis de préciser qu’il avait choisi Bakola plutôt qu’Angel Gomes pour son « physique », crucial face à « une équipe qui presserait haut et fort ». Et pour libérer le gamin ? Une consigne simple, désarmante : « Je lui ai demandé de jouer comme il l’aurait fait au parc avec ses amis, sans pression. »

Longoria conquis : “C’est la récompense du travail du club”

Au lendemain du succès, Pablo Longoria avait du mal à masquer sa fierté. Au-delà de la performance, c’est tout un symbole qui l’a touché. « Darryl, c’est le bon exemple. C’est aussi le cas pour les autres joueurs qui ont déjà joué en pro, comme « Robi » (Vaz), « Tadj » (Mmadi). Ça fait plaisir de voir un jeune issu du centre de formation être titulaire en Ligue des Champions », a soufflé le président Longoria dans La Provence.

Mais le président marseillais n’a pas seulement salué la naissance d’un talent. Il a souligné un état d’esprit, une maturité, une audace presque déroutante chez un jeune de 17 ans. « Il a joué avec personnalité et courage. Ce n’était pas facile de vivre sa première titularisation face à une équipe de Premier League. Il a été à la hauteur », s’est réjoui Longoria. Une phrase lourde de sens, reflet d’un club qui croit, enfin, en sa jeunesse.

Le Vélodrome comme allié, l’avenir comme horizon

Pour De Zerbi, le Vélodrome a joué son rôle de tuteur géant. « Le Vel’ est un stade généreux pour les jeunes », rappelait-il. Et Bakola n’a pas tremblé, même lorsque quelques passes ont fui son pied droit. Le public, conscient de vivre une naissance, l’a porté plutôt que jugé. Une atmosphère parfaite pour forger les caractères et affirmer les vocations. À Marseille, les talents naissent souvent dans la fureur. Bakola, lui, est né dans la lumière. Et si ce renfort surprise était, finalement, la meilleure recrue de l’hiver ?

