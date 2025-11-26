PSG-Tottenham : Luis Enrique crée une énorme surprise !

Dans un Parc des Princes chaud bouillant, Luis Enrique a choisi de bousculer la hiérarchie en titularisant Quentin Ndjantou en pointe face à Tottenham en Ligue des Champions. Un pari audacieux qui pourrait bien redéfinir l’avenir offensif du PSG.

Luis Enrique n’a jamais eu peur du vide. Mais cette fois, l’entraîneur espagnol a décidé de sauter sans parachute… ou presque. Pour cette cinquième journée de Ligue des champions face à Tottenham, il fait entrer Quentin Ndjantou dans la lumière, titulaire au poste d’avant-centre. Une décision qui a fait hausser plus d’un sourcil parmi les observateurs, tant le jeune Titi avait été vu, jusqu’ici, au milieu ou sur un côté.

Le technicien parisien assume toutefois un choix mûri, pas un coup de poker improvisé. Ndjantou, qui a déjà multiplié les entrées convaincantes cette saison, retrouve finalement son poste originel : l’axe. Là où tout a commencé pour ce gamin d’Arpajon, qui découvre avec gourmandise les nuits européennes. Et si cette audace devenait la grande trouvaille de la saison ?

Un Titi façonné dans l’axe, inspiré par Cavani

Car Ndjantou n’a rien d’un dépaysement total en pointe. C’est même là qu’il a forgé son identité de joueur. Admirateur d’Edinson Cavani, un modèle du genre en matière d’abnégation et d’appels tranchants, le Parisien a longtemps été façonné comme attaquant axial avant d’être déplacé dans des zones intermédiaires. À l’image d’un certain Ousmane Dembélé, repositionné l’an dernier avant de briller.

Son parcours parle pour lui : RC Arpajonnais, Paris FC, US Villejuif, puis le centre du PSG dès ses 13 ans. Repéré pour sa vitesse, sa mobilité et ce fameux flair devant le but, il a souvent fait la différence chez les U19. L’automne dernier, un triplé éclatant en Youth League face à l’Atalanta a agi comme un signal fort. De la puissance, de la personnalité, et ce sens du but qui, parfois, ne se travaille pas.

Un pari européen qui pourrait tout changer

Mercredi soir, face à Tottenham, ce sera une autre histoire. La grande histoire, celle où un gamin peut soudain bousculer les certitudes et offrir une nouvelle option à son coach. Luis Enrique n’attend qu’une chose : que Ndjantou transpose ses qualités juvéniles dans l’arène européenne.

Rapide, adroit, mobile… Le portrait est séduisant. Reste désormais à confirmer. Dans un match où chaque détail compte, la surprise du coach pourrait bien devenir la carte maîtresse du Paris SG. Paris n’a jamais manqué de talents. Mais ce soir, il pourrait bien découvrir une nouvelle étoile.

