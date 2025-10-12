PSG : Luis Enrique, le danger qui le guette

L’aventure de Luis Enrique au PSG se passe à merveille. Entre des victoires en Ligue 1, Coupe de France et en Ligue des champions, le technicien espagnol marche sur l’eau depuis le banc parisien. Mais ses choix au dernier mercato pourraient entailler la machine.

L’absence d’un véritable mercato au PSG menace Luis Enrique

Le PSG de Luis Enrique a été un des moins dépensiers sur le mercato estival passé. La décision du technicien passé par le banc du FC Barcelone venait de sa volonté de consolider les liens au sein de son groupe. Il est connu pour miser sur le groupe plutôt que sur des individualités et sa formule a été gagnante.

Forcément, sa réticence à l’idée de refaire un travail de réintégration de plusieurs joueurs dans son système de jeu a été prise en compte par les dirigeants, heureux de faire des économies. Sauf que cette décision pourrait avoir des conséquences bien plus fâcheuses que prévu.

En effet, le groupe parisien qui a gagné la Ligue des champions a tout donné durant la saison 2024-2025. Et comme il n’a pas beaucoup évolué en effectif, la fatigue commence sérieusement à se faire sentir, d’où les voyages en clinique de plusieurs jours du club. Dembélé et Désiré Doué ont manqué, par exemple, plusieurs rencontres décisives pour cause de blessure.

Avec cette saison qui s’annonce difficile et longue, les muscles pourraient continuer de lâcher dans le groupe du PSG et c’est ce qui inquiète Walid Acherchour, commentateur sportif dans l’After Foot sur RMC. Selon son entendement, les jeunes du club utilisés par l’entraîneur ne sont pas forcément au niveau des principaux joueurs de l’équipe.

« L’accumulation des efforts consentis par les mêmes joueurs pourrait être insurmontable. Le problème, c’est que le PSG va être face à un mur. Si tu peux pas recruter des joueurs, car il faut une vraie plus-value par rapport au onze qui est aujourd’hui d’exception (…), c’est très dur d’aller recruter meilleur. Si tu fais un constat où il y a un décalage immense entre les remplaçants et le onze, sauf que t’as une accumulation de compétitions qui va faire que ces titulaires vont soit baisser de niveau, soit avoir des pépins physiques… En fait, comment tu fais au PSG sur les prochaines semaines ou les prochains mois ? Bon courage. »

Malgré cette inquiétude réaliste, Luis Enrique a montré, y compris au PSG, qu’il savait trouver les solutions. Sa façon d’alterner la titularisation de ses joueurs lui permet de trouver des solutions ponctuelles qui ont toujours été suffisantes pour permettre à l’équipe de progresser. C’est sur la durée que cette façon de fonctionner pourrait montrer ses limites.