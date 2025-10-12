PSG Mercato : C’est déjà cuit pour Dayot Upamecano !

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Dayot Upamecano est l’un des défenseurs centraux les plus courtisés en Europe. Le PSG est notamment à l’affût pour récupérer gratuitement le Français de 26 ans. Mais cette option ne semble pas vraiment intéresser le principal concerné.

PSG Mercato : Dayot Upamecano affole l’Europe

Libre le 30 juin prochain, Dayot Upamecano est en pleine négociation avec le Bayern Munich. Pour autant, l’ancien défenseur central du RB Leipzig a d’autres options sur la table pour s’en aller si besoin. Selon le site espagnol Fichajes, les prétendants ne manquent pas pour l’international français. La Premier League, notamment, apprécie sa solidité dans les duels et plusieurs grands clubs anglais veulent le signer en 2026.

Les dirigeants de Liverpool seraient très chaud à l’idée de faire venir gratuitement Dayot Upamecano, cela dans le but de compenser un potentiel départ d’un autre défenseur français à savoir Ibrahima Konaté, lui aussi en fin de contrat en juin 2026. Pour le Bayern Munich, le danger N°1 pourrait même venir d’Anfield, selon le journaliste Florian Plettenberg. Le spécialiste mercato de Sky Sports explique que le natif d’Évreux et son agent « n’envisagent aucune concession au Bayern à ce stade » sur le plan financier.

À voir

ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe pour Eirik Horneland !

Lisez aussi : Mercato PSG: Dayot Upamecano fixe ses conditions pour signer

« Il appartient désormais au club de décider s’il souhaite améliorer son offre ou non. Un nouveau contrat est sur la table, mais aucun accord n’a encore été trouvé concernant le salaire et les commissions. Un transfert gratuit en 2026 n’est actuellement pas exclu », ajoute le journaliste anglais, qui précise qu’outre Liverpool, d’autres gros clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont également sur les rangs. Cependant, la dernière piste ne serait pas une priorité pour le joueur.

Dayot Upamecano pas trop chaud pour revenir en France

Après cinq années de bons et loyaux services, Dayot Upamecano pourrait quitter la Bundesliga et le Bayern Munich pour découvrir un nouveau projet chez un autre cador européen la saison prochaine. Annoncé comme un prétendant sérieux à la signature du numéro 2 bavarois ces derniers mois, le Paris SG n’entre plus dans les débats, à en croire Fichajes.

Le portail espagnol précise que le club français n’est même plus cité dans la liste des points de chute crédibles pour le protégé de Vincent Kompany. Formé à Valenciennes, Dayot Upamecano ne souhaitant pas revenir en France après l’Allemagne.

À voir

Ligue 1 : Très bonne nouvelle pour le PSG et Désiré Doué !

Lisez aussi : Mercato : Le Bayern répond cash au PSG pour Dayot Upamecano

Luis Campos et Luis Enrique vont donc devoir se tourner vers d’autres pour renforcer la charnière centrale avec un Marquinhos, qui pourrait faire ses adieux au Parc des Princes l’été prochain, et un Lucas Beraldo, jamais à son aise sur le terrain.