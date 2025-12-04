Mercato : Le PSG annonce un renfort exceptionnel au milieu !

En difficultés en fin de saison dernière, Warren Zaïre-Emery a été déclassé en sélection de France en octobre passé. Mais depuis quelques semaines, le milieu de terrain de 19 ans a retrouvé son meilleur au point même d’être considéré au PSG comme un renfort de taille.

Mercato : La métamorphose qui séduit au PSG

De retour au premier plan avec le PSG, étant même le joueur le plus utilisé par Luis Enrique en cette première partie de saison, Warren Zaïre-Emery peut avoir le sourire après ses moments de doute. Le natif de Montreuil renaît complètement. Après une période plus difficile, il a retrouvé le sourire et un niveau salué en interne comme « exceptionnel ». Il s’est recentré sur lui-même, a remis de l’ordre dans son jeu et dans son quotidien, et cela se voit.

Toujours soutenu par le staff et par Luis Enrique, qui ne l’a jamais lâché, à en croire le journal Le Parisien, qui explique que le Titi s’est réfugié dans le travail, multipliant les séances vidéo, cherchant à comprendre avec précision ce que son entraîneur attendait de lui, et a retrouvé ses repères. De nouveau puissant, endurant, infatigable, Zaïre-Emery est redevenu ce joueur « aux trois poumons » qui impressionnait à ses débuts.

La source régionale révèle notamment que l’été passé, le partenaire de Joao Neves a choisi de revenir vivre en famille. Une décision qui lui apporte aujourd’hui stabilité et sérénité, et lui permet d’enchaîner les matchs sans signes de fatigue. Et depuis le début de la saison 2025-2026, Warren Zaïre-Emery apparaît désormais transformé, concentré, mature et parfaitement en phase avec ce que veut son coach. Une vraie métamorphose saluée en interne.

« On est content de le voir avec cette confiance »

Rappelé en Espoirs en octobre dernier, lorsque Didier Deschamps ne l’avait pas convoqué dans sa liste, Warren Zaïre-Emery avait vu ce déclassement comme une forme d’apprentissage durant une phase plus compliquée de sa jeune carrière. En interne, les efforts de l’international tricolore ne sont pas passés inaperçus.

Selon Le Parisien, ce retour au premier plan est vu d’un très bon oeil par la direction, mais aussi le staff. D’ailleurs, Zaïre-Emery reste sur quatorze titularisations consécutives, s’imposant comme le joueur le plus utilisé par Luis Enrique (1530 minutes) devant Vitinha (1 488) et Willian Pacho (1 195).

Déjà en octobre, le technicien espagnol saluait ce retour en forme de son protégé en déclarant en conférence de presse : « on est content de le voir avec cette confiance, c’est important. Warren, c’est un joueur que j’aime et que nous aimons. (…) C’est normal pendant une carrière d’avoir des hauts et des bas. » Une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

