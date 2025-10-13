Mercato : l’OM prépare une offre pour un Belge !

Les dirigeants de l’OM veulent passer à l’action pour un super crack belge lors du prochain mercato hivernal. L’OL suit aussi la pépite.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne Mario Stroeykens

L’OM et l’OL lorgnent le même joyau en Belgique. Il s’agit de Mario Stroeykens, le jeune meneur de jeu d’Anderlecht. À Marseille, la décision est prise pour cette pépite. Le club phocéen veut accélérer dès janvier pour boucler le dossier. Âgé de 21 ans, Stroeykens a inscrit un but en sept matchs de Jupiler Pro League cette saison. Son talent fait déjà l’unanimité en Belgique. Meneur fin, créatif, il compte 12 sélections chez les U21 des Diables Rouges.

Lors du dernier mercato estival, plusieurs clubs européens avaient tenté une approche. Marseille et Lyon étaient déjà là. Mais le Belge n’a finalement pas bougé vers la France. Il a préféré rester dans son club. Le 07 Octobre 2025, le natif de Zellik a prolongé son bail jusqu’en 2028. Rien, pourtant, qui ne refroidisse l’OM. Selon TransferFeed, le club phocéen reste sur le coup, convaincu que Stroeykens peut pallier le départ d’Amine Harit, transféré en Turquie dans les dernières heures du mercato estival.

Benatia et De Zerbi ont validé son profil et bougent déjà le lignes pour s’offrir le meneur de jeu. Les pensionnaires du Vélodrome préparent une offre alléchante pour le joueur en 2026. La valeur du crack belge est estimée autour de 10 millions d’euros selon Transfermarkt. Les dirigeants belges vont demander plus avant de céder leur milieu offensif. L’Olympique de Marseille veut damer le pion à Lyon.