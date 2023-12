Le PSG accueille ce samedi le FC Nantes dans le cadre de 15e journée de Ligue 1. Luis Enrique enregistre un précieux retour pour ce choc.

PSG : Warren Zaïre-Emery de retour plus tôt que prévu

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain tentera de conforter sa place de leader du championnat lors de la réception du FC Nantes au Parc des princes. Cette rencontre comptant pour la 15e journée de Ligue 1 sera aussi l’occasion pour le PSG de faire le plein de confiance avant le choc contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. À la veille du match contre les Canaris, la formation parisienne a fait le point sur l’état de santé de son groupe.

Dans son communiqué, le PSG explique que Fabian Ruiz, blessé à l’épaule droite, devra passer des examens supplémentaires pour être fixé sur la durée de son indisponibilité. Tandis que Keylor Navas poursuit sa réathlétisation. Le gardien de but Alexandre Letellier et les défenseurs Presnel Kimpembe et Nuno Mendes se rapprochent aussi d’un retour. En attendant, l’entraineur Luis Enrique récupère un précieux retour au milieu. Victime d’une entorse à la cheville qu’il l’a éloigné des pelouses durant plusieurs semaines, Warren Zaïre-Emery récupère plus vite que prévu. Le milieu de terrain de 17 ans a participé aux entraînements cette semaine et sera dans le groupe du PSG face au FC Nantes.

Warren Zaïre-Emery opérationnel pour le match contre le Borussia Dortmund

Warren Zaïre-Emery n’est pas certain de démarrer la rencontre. Le patron du banc du PSG devrait le manager face aux Canaris. Mais si tout se passe bien, l'international français sera prêt pour le voyage à Dortmund. Le club parisien devra impérativement éviter une nouvelle contre-performance face au BVB 04 afin de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions.

Touché aux ischio jambiers, Marquinhos ne ressent plus de douleur et postule pour une place dans le groupe parisien. Le défenseur central de 28 ans semble totalement remis de sa blessure à la cuisse et devrait faire partie du voyage en Allemagne. Tant de bonnes nouvelles donc pour le PSG avant le match décisif contre le Borussia Dortmund prévu mercredi prochain au Signal Iduna Park.