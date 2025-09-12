Equipe de France : Zidane visé avant le départ de Deschamps

Futur sélectionneur de l’Équipe de France, Zinedine Zidane est très convoité depuis son départ du Real Madrid. Un grand club a tenté de le recruter cette semaine.

Fenerbahçe a tenté d’enrôler Zinedine Zidane

Zinedine Zidane est libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en juin 2021. Il ne manque pourtant pas de propositions, et non des moindres. De grands clubs européens et des sélections nationales ont tenté de le recruter, mais en vain. Le technicien français de 53 ans sait depuis longtemps ce qu’il veut. Il vise le poste de sélectionneur de l’Equipe de France. Il attend patiemment le départ de Didier Deschamps pour prendre sa place.

Le contrat de ce dernier sur le banc de l’Equipe de France prend après la Coupe du monde 2026. Entre-temps, les offre continue de tomber pour Zinedine Zidane. Cette semaine, il était la priorité de Fenerbahçe SC pour succéder à José Mourinho (62 ans), selon les révélations de FotoMaç. Et sans surprise, ‘’Zizou’’ a décliné la proposition du club stambouliote. Le technicien portugais a été démis de ses fonctions chez les « Canaris Jaunes », le 29 août dernier.

Zidane refuse, Tedesco succède à Mourinho

Le milliardaire de président du club turc, Ali Koç, a finalement engagé Domenico Tedesco (39 ans), ex-sélectionneur de la Belgique, le mardi 9 septembre 2025. Sauf revirement inattendu, Zinedine Zidane va prendre les Tricolores en main, à la suite de Didier Deschamps (56 ans), dont le contrat expire officiellement le 31 juillet 2026.