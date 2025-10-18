OM-Le Havre : Marseille veut renverser les compteurs en Ligue 1 McDonald’s, heure, chaîne

Ce samedi, le choc OM-Le Havre de la 8ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s pourrait permettre à Roberto De Zerbi et ses joueurs de virer en tête au classement. Pour cela, l’Olympique de Marseille doit prouver son écart de niveau en battant son visiteur du jour. Découvrez toutes les informations à savoir pour suivre le match OM – Le Havre en direct ou en streaming.

OM – Le Havre : un match déjà important pour Marseille

Troisième du championnat après le PSG et le RC Strasbourg, l’OM, qui n’est qu’à 2 points de la première place, peut virer en tête dès ce samedi. Lors de l’affiche OM – Le Havre, les joueurs de De Zerbi, qui ont l’avantage de jouer à domicile, peuvent provisoirement prendre les devants au classement.

À la fin de la journée, l’OM aura plus de chances de rester sur le podium puisqu’avec le match PSG – RC Strasbourg, un de ses deux devanciers, sauf en cas de match nul, devrait reculer au classement.

En ce début de saison, le coach marseillais a su redonner du rythme et de la rigueur à son groupe. L’Italien espère désormais que son équipe confirmera sa montée en puissance dans l’opposition du jour afin de réduire l’écart qui la sépare du leader, le PSG.

Le Havre a lui aussi un combat à mener, celui de se sauver de la relégation, ce qui l’oblige à prendre un maximum de points dans ces premières journées. 14ᵉ de Ligue 1 avec 6 points, il doit profiter de la moindre occasion pour emmagasiner des points qui compteront en fin de saison.

Quelle est la chaîne pour voir OM – Le Havre en direct ?

Le match OM – Le Havre va être diffusé à 21h05 ce samedi 18 octobre sur la chaîne Ligue 1+, en exclusivité.

C’est au Stade Vélodrome que sera donné le coup d’envoi par le sifflet de l’arbitre Bastien Dechepy, qui sera assisté pour l’occasion par Wilfried Bien et Mathieu Grosbost à la VAR.

Où regarder le match OM – Le Havre en streaming en ligne

Même s’il est déjà le diffuseur exclusif de ce match à la télé, la chaîne Ligue 1+ donne également l’occasion de suivre la rencontre en streaming. Pour suivre l’affiche OM – Le Havre en streaming, il faudra donc se rendre sur la plateforme Ligue 1+ depuis votre mobile, votre télé ou votre ordinateur. Un abonnement sera cependant nécessaire pour suivre le match en multicam.

La fiche du match OM – Le Havre :

Heure : 21h05, début du match

21h05, début du match Compétition : 8ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s

8ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s Date du match : samedi 18 octobre 2025

samedi 18 octobre 2025 Match : OM – Le Havre

OM – Le Havre Stade : Vélodrome (Olympique de Marseille)

Vélodrome (Olympique de Marseille) Chaîne TV : Ligue 1+

Ligue 1+ Streaming : plateforme Ligue 1+

Cette rencontre entre une équipe de l’OM ambitieuse et un HAC qui cherche à assurer sa survie en Ligue 1 promet une opposition intense. Comme toujours, le douzième homme marseillais, le public, est attendu pour mettre l’ambiance face à la modeste équipe du Havre AC.