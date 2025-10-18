PSG : Luis Enrique assume ses choix après le nul !

Le PSG a lâché des points en Ligue 1 face au RC Strasbourg. Le technicien du club, Luis Enrique pique une colère après cette performance moins solide de ses hommes et défend ses choix.

PSG vs RC Strasbourg : Luis Enrique en colère !

Au Parc des Princes, le PSG a perdu deux points précieux face au RC Strasbourg. Un nul 3-3 en ouverture de la 8ᵉ journée de Ligue 1. Le coach espagnol est déçu après ce résultat. « Aucun entraîneur ne prend du plaisir quand il encaisse trois buts. C’est impossible d’être content. Mais je cherche toujours à améliorer mon travail. J’ai la chance d’avoir beaucoup d’informations à analyser, et on va s’appuyer dessus pour progresser. », a-t-il dit au micro de Ligue 1+.

Lire aussi : Mercato PSG : Hakimi remplacé par un Strasbourgeois ?

À voir

Mercato ASSE : Une offre XXL tombe pour Djylian N’Guessan

Plusieurs cadres étaient au repos face au RC Strasbourg. Un choix délibéré du technicien. Le calendrier, infernal, impose des rotations. « Avec ce calendrier, nous avons décidé de prioriser la rotation avant et après les trêves internationales, car nos joueurs sont beaucoup sollicités avec leurs sélections. Bien sûr, nous voulons toujours gagner, mais il faut aussi penser à l’objectif global de la saison. », a-t-il ajouté.

Lire aussi : PSG : Le geste émouvant de Désiré Doué avant Strasbourg

Prochain rendez-vous : la Ligue des Champions. Le PSG affrontera le Bayer Leverkusen. Un match important pour rebondir.

À voir

OM-Le Havre : Marseille veut renverser les compteurs en Ligue 1 McDonald’s, heure, chaîne