Mercato ASSE : Une offre XXL tombe pour Djylian N’Guessan

Le jeune attaquant français de l’ASSE, Djylian N’Guessan croule sous les offres en vue du prochain mercato hivernal. Un géant anglais envisage de passer à l’offensive.

Mercato ASSE : Djylian N’Guessan déjà très courtisé

L’ASSE est en danger pour l’une de ses pépites. Après ses performances solides la saison dernière en Ligue 1, le jeune crack Djylian N’Guessan attise les convoitises de nombreuses écuries européennes. L’attaquant formé à l’AS Saint-Étienne pourrait bien vivre un hiver agité, tant son profil séduit en Europe.

Selon Transferfeed, plusieurs clubs anglais et italiens le suivent de près. Chelsea, Watford, l’Udinese et même l’Inter Milan figureraient parmi les prétendants. Preuve que le jeune Français, présenté comme une véritable pépite, n’a pas échappé aux recruteurs étrangers. Mais c’est notamment Chelsea qui se positionne pour frapper ce joli coup. Djylian N’Guessan pourrait prendre la direction de l’Angleterre et découvrir la Premier League.

L’avant-centre n’a pas encore joué cette saison avec l’ASSE. L’an passé, il avait disputé huit rencontres. Les dirigeants stéphanois tentent de prolonger son contrat. Les discussions se poursuivent, sans accord pour l’instant. Lié au club jusqu’en 2027, N’Guessan est aujourd’hui estimé à 2 millions d’euros.