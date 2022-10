LOSC : Menacé, Paulo Fonseca tient la solution pour rebondir

Publié par ALEXIS le 03 octobre 2022 à 13:15

La défaite du LOSC contre le FC Lorient a soulevé la colère d’Olivier Létang. Mais Paulo Fonseca, en sursis, semble avoir trouvé la solution pour rebondir.

LOSC : Olivier Létang tire la sonnette d'alarme avant le derby face au RC Lens

Le LOSC a été surpris par une ambitieuse équipe du FC Lorient, dimanche au stade du Moustoir. L’équipe de Paulo Fonseca s’est inclinée (2-1) en toute fin de match, alors qu’elle était à 11 contre 10, à partir de la 62e minute de jeu. Une défaite amère pour le président du club nordiste, qui n’a pas du tout mâché ses mots après les points lâchés sur le terrain des Merlus.

Olivier Létang a réprimandé ses joueurs et a mis en garde l’entraîneur des Dogues. Il attend en effet une réaction immédiate de Lille OSC, lors du derby contre le RC Lens à Lille, dimanche, en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Il faut dire que le dirigeant des Lillois à des raisons de tirer la sonnette d’alarme. Son équipe n’a toujours pas aligné deux victoires depuis le début de la saison et pointe à la 8e de Ligue 1 après 9 journées. L’objectif du LOSC est pourtant de finir sur le podium, afin de jouer la Ligue des champions la saison prochaine.

Paulo Fonseca voit un problème de mentalité à Lille

Menacé de limogeage à cause de ses mauvais résultats, Paulo Fonseca semble avoir détecté le mal dont souffre son équipe. « Ce n’est pas une question d’organisation, c’est une question de mentalité… », a-t-il indiqué, avant de lâcher une des solutions pour inverser la tendance. « Créer, c’est bien beau, mais ce n’est pas assez, nous devons être plus agressifs. Ce n’est plus le moment de parler, mais de se battre davantage », a recommandé le technicien portugais. Suffisant pour rassurer Olivier Létang ? Rendez-vous donc dans six jours, au stade Pierre-Mauroy, face aux Lensois, actuels 4es de L1.