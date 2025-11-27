ASSE : Un appel fort pour le retour des Verts en Ligue 1

Privée de son derby mythique entre l’ASSE et l’OL, la Ligue 1 a perdu un morceau d’histoire et une dose d’électricité qui animait chaque saison. Pour Sidney Govou, ce manque est profond, presque viscéral. Et l’ancien Lyonnais ne mâche pas ses mots pour réclamer le retour des Verts parmi l’élite.

ASSE-OL : « Le derby, c’est magique », la flamme jamais éteinte

Il aurait pu porter le maillot vert. Le destin en a décidé autrement. Natif du Puy-en-Velay, Sidney Govou a pourtant grandi au rythme des rivalités régionales. Il rejoint l’OL à 18 ans, découvre les premiers derbys avec la réserve et comprend immédiatement la dimension de ce choc. « Je savais déjà que ce n’était pas l’amour fou entre Lyon et Saint-Étienne. Les joueurs et surtout les entraîneurs nous rappelaient l’importance de ce match », confie-t-il au Parisien. Une initiation presque rituelle, poussée jusque sur les terrains de jeunes : « Quand j’étais en réserve, j’allais voir le derby des U17 et des U15 ».

Son premier derby professionnel, le 14 avril 2000, n’a pas marqué les annales, mais la suite, oui. Govou en garde des frissons, des étincelles, parfois même des cicatrices émotionnelles. Il évoque notamment OL–ASSE (2-1, 21 décembre 2000), remporté « sur le fil grâce à une tête rageuse de Christophe Delmotte ». Et de conclure, presque avec la voix d’un supporter : « Gagner le derby à domicile, c’est magique. »

Saint-Etienne manque… même aux Lyonnais

Aujourd’hui consultant respecté sur Canal+, Govou a raccroché les crampons mais pas les souvenirs. Ni le manque. Dans son entretien, il se livre sans détour : « J’aimerais vraiment que les Verts remontent pour rejouer un derby. » Une déclaration rare, venant d’un symbole de l’OL, qui témoigne de l’absence ressentie en Ligue 1 depuis la chute stéphanoise.

Avec humour et franchise, il corrige aussi une idée reçue : « Des supporters lyonnais me reprochent d’encenser le PSG ? Ils confondent tout… » Avant d’ajouter, taquin : « Bon, Saint-Étienne, j’aurais eu plus de mal à m’emballer (rires). » Mais pour lui, un fait est clair : le football français se prive d’un monument tant que l’ASSE végète en Ligue 2. « Les Lyonnais qui se réjouissent de les voir en Ligue 2 n’aiment pas vraiment le foot. »

Un symbole qui dépasse la rivalité

Au-delà du folklore, l’appel de Govou sonne comme un constat : le derby Rhône-Alpes est un patrimoine, un repère émotionnel du football français. Sa disparition temporaire laisse un vide que même les plus belles affiches ne peuvent combler. La Ligue 1 a besoin de ses Verts. Le football a besoin de ses passions. Et finalement, derrière la rivalité légendaire, l’un des plus grands ennemis de l’ASSE lance un message d’une sincérité désarmante : il est temps que Saint-Étienne retrouve sa place.

