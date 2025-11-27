Mercato OM : 20M€ ! Un gros transfert réclamé à Marseille

L’OM tient peut-être déjà sa meilleure recrue du mercato d’été prochain. Auteur d’une prestation majuscule contre Newcastle, Arthur Vermeeren a fait l’unanimité… jusqu’à pousser certains consultants à exiger son transfert définitif.

Vermeeren, la révélation qui bouscule tout à l’OM

Mardi soir, Arthur Vermeeren a offert à l’OM bien plus qu’une simple prestation solide : il a illuminé l’entrejeu marseillais avec une maturité déconcertante pour ses 20 ans. Arrivé en prêt avec une option d’achat d’environ 20M€, le jeune Belge a rapidement imposé son intelligence de jeu, sa propreté technique et ce calme glacial qui rappelle les grands milieux de métier. De quoi faire réfléchir un club toujours en quête de stabilité.

Cette montée en puissance n’a pas échappé aux observateurs. Sur RMC Sport, l’éditorialiste Daniel Riolo n’a pas caché son enthousiasme : « Lui, c’est prêt avec option d’achat ? C’est pas mal, l’option d’achat ça veut dire qu’ils peuvent l’acheter, c’est déjà bien. » Un rappel délicatement appuyé à la direction olympienne, comme une invitation à ne surtout pas laisser filer ce talent brut.

Riolo et Di Meco unanimes : l’OM doit « le bloquer »

L’exigeante famille des consultants marseillais est rarement d’accord, mais cette fois, le consensus est total. Eric Di Meco, habituellement avare de compliments, s’est montré particulièrement catégorique : « Celui-là, il va vite falloir le bloquer. » L’ancien défenseur ne cache plus son irritation quant à la gestion du joueur ces dernières semaines. « Ce qui m’agaçait, c’est que RDZ change souvent d’équipe… Je ne comprenais pas pourquoi ce garçon, après ses deux-trois premiers matches, n’était pas sur le terrain à chaque fois. »

Derrière cet agacement, une conviction : Vermeeren possède ce profil rare qui peut stabiliser l’équipe et accompagner la reconstruction marseillaise. Pour Di Meco, pas de doute : « Il te fait du bien et pour lui, pour s’acclimater à l’équipe. » Un appel clair et limpide à lever l’option d’achat dès que possible, avant que la concurrence ne s’en mêle.

Mercato OM : 20M€ pour l’avenir, Marseille face à un choix décisif

Avec une option fixée à 20M€, la question n’est plus vraiment sportive, mais stratégique. L’Olympique de Marseille doit-il miser fort sur un joueur au potentiel immense, déjà adopté par l’environnement marseillais ? Pour beaucoup, la réponse est oui. Son profil moderne, son humilité et sa marge de progression en font une opportunité rare sur le marché.

La saison est encore longue, mais à Marseille, les débats ne font que commencer. Une certitude s’impose pourtant : si Arthur Vermeeren poursuit sur cette voie, l’OM pourrait bien tenir la pièce maîtresse de son futur projet. Affaire à suivre…

