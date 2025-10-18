Mercato ASSE : Florian Tardieu lâche une bombe sur son futur

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l’ASSE, Florian Tardieu est prêt à tout pour poursuivre son aventure dans le chaudron. Le milieu de terrain stéphanois a envoyé un message fort à sa direction.

Mercato ASSE : Florian Tardieu veut « tout faire pour les faire changer d’avis »

La direction de l’AS Saint-Étienne a déjà indiqué à Florian Tardieu qu’il ne sera pas prolongé à la fin de la saison. Mais le joueur de 33 ans est déterminé à tout mettre en oeuvre pour poursuivre son aventure avec les Verts. Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’ES Troyes AC, le milieu de terrain défensif dispute sa dernière saison sous les couleurs stéphanoises, puisque son contrat touche à sa fin en juin prochain.

Lisez aussi : ASSE : Florian Tardieu allume le vestiaire et prévient

Mais le natif d’Istres se sent encore à même de rendre d’énormes services à l’ASSE. Titulaire à chaque rencontre, Florian Tardieu est conscient que ses dirigeants ne comptent pas le prolonger bien qu’il participe à l’intégralité des rencontres depuis le début de saison. Pour autant, le protégé d’Eirik Horneland a confié au micro de L’Équipe sa détermination à faire changer d’avis au club ligérien.

🚨🚨 La direction de l'AS Saint-Etienne a indiqué à Florian Tardieu qu'IL NE SERA PAS PROLONGÉ à la fin de la saison ! ❌💚🤍



"Cela ne change rien à ma motivation, ni à mon engagement, assure le milieu. Je vais me battre et même tout faire pour les faire changer d'avis". 👀… pic.twitter.com/R9yaPwV9gs — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) October 18, 2025

« Même si je me prépare à vivre ma dernière saison à Saint-Étienne, cela ne changera rien à ma motivation ni à mon engagement. Je vais me battre et même tout faire pour les faire changer d’avis », a indiqué Tardieu. La tendance forte est néanmoins à un départ.

À voir

Mercato : Endrick au PSG ou à l’OM ? Xabi Alonso répond cash

Lisez aussi : ASSE : La belle revanche de Florian Tardieu sous Horneland

Le Français ne fait pas partie des plans de l’AS Saint-Etienne pour le futur, sans compter que les Verts pourraient légitimement vouloir recruter un joueur plus jeune si l’objectif de la montée est atteint. Florian Tardieu devrait donc se trouver un nouveau point de chute pour rebondir la saison prochaine.