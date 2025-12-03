OL : DNCG, un nouveau rendez-vous décisif fixé pour Lyon

L’OL a un important rendez-vous devant la DNCG, pour le réexamen de la situation du club à mi-saison. La date de l’audition est désormais connue.

Le passage de l’OL devant la DNCG fixé au 11 décembre

À l’instar des clubs de la Ligue 1 et Ligue 2, l’OL a une audience devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels. Ce rendez-vous est fixé au jeudi 11 décembre, selon L’Équipe. Lors de l’audition, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) va réexaminer la situation du club rhodanien, à mi-parcours de la saison 2025-2026.

La nouvelle présidente Michele Kang et son bras droit Mickaël Gerlinger (directeur général) devront prouver qu’ils tiennent compte des restrictions imposées par le gendarme financier de la LFP, dans leur nouvelle gestion, post John Textor, comme promis. En effet, un encadrement de la masse salariale ainsi que des recrutements est imposé à l’Olympique Lyonnais depuis juillet 2025.

Vers la réconduction des restrictions de Lyon

Pour réduire les dépenses du club, Lyon a dû se séparer de plusieurs joueurs l’été dernier, notamment ceux dont les salaires énormes pesaient sur les finances du club. Ainsi, Alexandre Lacazette, Nemanja Matic ou encore Jordan Veretout sont partis.

Lyon avait également transféré Rayan Cherki (36,5 M€ hors bonus), Georges Mikautadze (31 M€), Lucas Perri (16 M€) et Saïd Benrahma (12 M€) pour renflouer ses caisses. A priori, l’OL devrait rester sous le coup des restrictions de la DNCG, jusqu’à la fin de l’exercice présent.

