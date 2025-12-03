PSG : Des nouvelles fraîches tombent pour Hakimi et Désiré Doué !

Hakimi et Désiré Doué vont bientôt faire leur retour au PSG après quelques semaines d’absence. Ces deux cadres avaient contracté de graves blessures.

PSG : Hakimi et Désiré Doué bientôt de retour !

Hakimi et Désiré Doué, blessés depuis fin octobre et début novembre, se rapprochent progressivement d’un retour à la compétition. Ce mercredi, L’Équipe a livré de nouveaux indices sur la date possible de reprise de ces deux cadres du PSG. Le Marocain a gardé sa botte orthopédique pendant vingt jours. Il l’a retirée le 25 novembre, lors de son retour à Paris. Depuis, il enchaîne la rééducation à Poissy.

Hakimi pense pouvoir être prêt pour le premier match de la CAN, face aux Comores. Le joueur accélère, travaille, pour être à 100 % de ses capacités. Le Paris SG, de son côté, ne se précipite pas. Un retour rapide pourrait provoquer une rechute.

À voir

Mercato FC Nantes : Une grande décision est prise !

Lire aussi : Mercato : Le PSG répond violemment à City pour Désiré Doué !

Les nouvelles sont aussi bonnes pour Désiré Doué. Le Golden Boy 2025 progresse bien : courses intenses, sensations retrouvées, lésion qui disparaît. Ses proches, comme le staff, voient son retour se rapprocher. Il sera disponible le 17 décembre à Doha pour la Coupe intercontinentale. Si tout se passe bien, il pourrait même disputer le choc contre le FC Metz en Ligue 1 le 13 décembre 2025. Doué pourrait donc rejouer avant la trêve, mais seulement s’il est totalement prêt. À Paris, personne ne forcerait son retour.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Alerte rouge pour Luis Enrique au Paris SG

Mercato PSG : Le Paris SG prêt à dégainer 40M€ d’urgence

À voir

Mercato OL : Deux offres tombent pour Malick Fofana

Mercato PSG : Surprise ! Luis Enrique négocie avec le Barça