Mercato ASSE : Quel avenir pour Paul Eymard après la CdF ?

Après ses premières apparitions avec l’équipe professionnelle de l’ASSE en coupe de France, Paul Eymard aura-t-il sa chance en Ligue 2 ? C’est en tout cas son objectif comme il l’a confié.

ASSE : Paul Eymard, 2 apparitions et 2 buts

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a permis à Paul Eymard de jouer ses premières minutes avec les professionnels cette saison. Il a disputé les 7e et 8e tours de la coupe de France, face à l’AS Quetigny (R2) et l’IUS Ecotay-Moingt (R3). Le jeune milieu de terrain a joué ces deux matchs en intégralité. Il a même été buteur à deux reprises.

« Ce premier but, ça fait plaisir, j’espère que j’en mettrai d’autres. […]. Ça donne envie de retourner dans le groupe professionnel, surtout à Geoffroy-Guichard. C’est mon prochain objectif », avait-il déclaré dans Inside Match Week, après son but face à Quetigny (3-1).

Paul Eymard a eu l’occasion de réaliser son rêve à Geoffroy-Guichard, deux semaines plus tard, lors du derby ligérien entre l’AS Saint-Etienne et Ecotay (11-1). « Mon premier but à Geoffroy-Guichard, c’est beaucoup d’émotions. Dans la célébration, je ne voulais pas crier et danser partout par respect, car il y avait déjà beaucoup de buts. Mais si ça avait été en championnat, j’aurais crié partout », s’est-il réjoui.

Décisif en coupe de France, Eymard vise la Ligue 2

Le prochain challenge de la pépite stéphanoise est connu. Faire ses premiers pas dans le championnat. Il attend l’occasion impatiemment. « L’objectif maintenant, c’est de faire mes premiers groupes en Ligue 2 », a-t-il déclaré.

Eirik Horneland va-t-il lancer Paul Eymard en Ligue 2, comme il l’avait fait en Ligue 1 avec Djylian N’Guessan en janvier 2025, à seulement 16 ans et 4 mois ? C’est possible, car la pépite de 17 ans a besoin de la confiance du coach de l’ASSE et du temps de temps avec les pros. Cela fait partie des exigences de son clan pour poursuivre l’aventure dans le Forez.

Mercato : Une prolongation au point mort

En effet, le contrat de Paul Eymard prend fin dans 7 mois, le 30 juin 2026. Il tient une proposition de prolongation de Kilmer Sports Ventures, mais elle ne convient pas à ses représentants. Le dossier est donc au point mort pour l’instant, alors que des clubs prétendants de la pépite sont en embuscade.

