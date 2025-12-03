OGC Nice en crise : Franck Haise, un nouveau verdict tombe !

La tension est montée d’un cran à l’OGC Nice, au point de pousser Franck Haise au départ. Mais l’entraîneur niçois bénéficie finalement d’un sursis inattendu.

Mercato : Franck Haise décide finalement de rester à l’OGC Nice

L’OGC Nice est plongé dans une grave crise sportive. Ses six défaites consécutives ont placé le club azuréen sous haute tension. Ce climat délétère a atteint son paroxysme avec de graves altercations survenues dimanche au centre d’entraînement. Des joueurs tels que Terem Moffi et Jérémie Boga ont été attaqués des supporters.

Ces événements choquants ont initialement poussé Franck Haise à envisager son départ. L’entraîneur de l’OGC Nice a profondément été marqué par cette escalade de la violence. Au point où il a exprimé sa volonté de quitter le navire en pleine tempête. Il estimait que la situation exigeait un électrochoc, y compris son propre sacrifice.

À voir

Mercato OM : Le nouveau Dembélé débarque, c’est confirmé !

Lire aussi : INFO Mercato : C’est terminé pour Franck Haise à l’OGC Nice

Mais après de longues heures de réflexion, le technicien de 54 ans s’est finalement ravisé. Franck Haise a décidé de rester à la tête des Aiglons. Il aurait fait part de cette décision inattendue à son vestiaire, indique Foot Mercato. L’ancien coach du RC Lens privilégie la continuité et tentera de redresser la barre à Nice en dépité d’une atmosphère chaotique.

Les dirigeants niçois maintiennent en confiance en lui

Notons que la direction de l’OGCN avait déjà manifesté son soutien à son entraîneur. Suite au lourd revers concédé face à Marseille (1-5), Franck Haise avait déjà proposé de servir de « fusible » pour provoquer un sursaut. Une proposition rejetée par ses dirigeants. Ceux-ci semblent maintenir leur position.

Lire la suite sur Franck Haise

OGC Nice : Franck Haise soulagé, un renfort arrive !

OGC Nice : L’attitude intrigante de Franck Haise après Metz

À voir

OL : DNCG, un nouveau rendez-vous décisif fixé pour Lyon

OGC Nice : Mauvaise nouvelle pour Franck Haise après Rennes