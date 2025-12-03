Mercato OM : La bombe sur De Zerbi enfin confirmée !

Le secret derrière l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM est enfin connu. Medhi Benatia révèle comme Marseille a frôlé un fiasco monumental sur ce dossier.

A l’été 2024, l’Olympique de Marseille avait une priorité : trouver le successeur de Jean-Louis Gasset. Plusieurs pistes ont explorées dans ce sens allant de Paulo Fonseca à Sergio Conceiçao. Mais la direction de l’OM a finalement recruté Roberto De Zerbi.

Ce pari est un succès puisque le technicien italien réalise un travail remarquable à Marseille. Sous ses ordres, les Olympiens sont qualifiés en Ligue des Champions et sont engagés dans la course au titre. L’OM est actuellement troisième de Ligue 1 à deux points du leader.

Pourtant, ce coup de maitre a failli ne jamais voir le jour. Manchester United a tenté de détourner De Zerbi de son destin marseillais. Les Red Devils s’étaient positionné pour le recruter au moment de son départ de Brighton. Les négociations avaient été engagées entre les parties.

Medhi Benatia confirme la menace

Intervenant sur le plateau de l’After Foot sur RMC, le directeur sportif marseillais Medhi Benatia a confirmé cette grosse info. Le recrutement de Roberto De Zerbi était clairement menacé par Manchester United. « Je pense que ça ne va pas passer parce que je sais qu’il y a déjà Manchester United (…) il les a rencontrés » a-t-il confessé.

Les Mancuniens étaient en pole position pour s’attacher les services de l’ancien coach de Brighton. Seul le facteur émotionnel a fait basculer le dossier en faveur de l’Olympique de Marseille. « Il s’est dit je me vois venir entraîner ici. Et ça je le sais, on me l’a dit. » L’OM a donc réussi à devancer Manchester United pour De Zerbi.

