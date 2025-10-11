ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe pour Eirik Horneland !

Mahmoud Jaber, le milieu de terrain de l’ASSE, aurait quitté la sélection israélienne sur blessure. Une mauvaise nouvelle à venir pour Eirik Horneland, l’entraîneur du club stéphanois.

Mahmoud Jaber blessé et bientôt de retour à l’ASSE

Convoqué avec sa sélection pour la trêve internationale de ce mois d’octobre, Mahmoud Jaber ne figurait pas sur la feuille de match contre la Norvège. Après avoir manqué le dernier rassemblement pour blessure, le milieu de terrain de l’ASSE retrouvait ainsi la sélection israélienne ce samedi à 18h contre la Norvège, leader du groupe I, dans un match au sommet des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Pour Mahmoud Jaber, cette rencontre représentait une formidable occasion de se jauger face à un adversaire de haut niveau européen. Régulier la saison dernière avec sa sélection, le joueur de 26 ans avait l’occasion de retrouver ses repères dans un match international. Malheureusement, le protégé d’Eirik Horneland n’était pas sur la feuille de match.

D’après les informations du média Maariv, Mahmoud Jaber est arrivé blessé au rassemblement israélien et a été autorisé à repartir après avoir passé une IRM il y a trois jours. Une tuile pour le joueur et l’AS Saint-Étienne. Le milieu de terrain défensif, auteur d’un très bon début de saison avec l’ASSE, devrait donc faire son retour dans le Forez rapidement. Reste maintenant à connaître la gravité de cette blessure et sa période d’indisponibilité.