Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le PSG

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant la rencontre face au PSG en Ligue 1. Habib Beye pourra compter sur tous ses guerriers pour défier les Parisiens.

PSG vs Stade Rennais : Le groupe du SRFC au complet

Le PSG attend de pied ferme le Stade Rennais samedi 6 décembre, pour la 15e journée de Ligue 1. Un match important pour les deux formations. Paris vise la première place en Ligue 1. Rennes veut, lui, enchaîner une cinquième victoire d’affilée.

Le Stade Rennais ne s’arrête plus. L’équipe a retrouvé sa forme début novembre, contre Strasbourg (4-1). Depuis, les Rouge et Noir ont tout balayé : Paris FC (0-1), Monaco (4-1), Metz (0-1). Quatre victoires et une 5ᵉ place désormais solidement tenue par les hommes de Habib Beye.

La dynamique est bonne, et les nouvelles aussi. Contre le Paris SG, le tacticien rennais, Habib Beye pourrait encore évoluer sans Seko Fofana, déjà absent lors des deux derniers matchs. Mais ce forfait n’a pas freiné l’élan. Beye récupère tous ses cadres.

Le groupe sera au complet pour tenter de jouer un sale tour au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Les recrues Lepaul (7 buts) et Embolo (4 buts) portent l’attaque. Ils seront tous là. Autour d’eux, le onze ne bouge presque plus. Frankowski reste accroché à l’aile droite. Camara, Cissé et Rongier stabilisent l’entrejeu. Aït-Boudlal, Brassier et Jacquet verrouillent l’axe défensif.

