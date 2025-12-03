Mercato OM : Le nouveau Dembélé débarque, c’est confirmé !

L’OM se réjouir de compter sur un attaquant dont le profil est similaire à celui d’Ousmane Dembélé. Medhi Benatia a salué l’implication défensive de Mason Greenwood.

OM : Mason Greenwood comparé à Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé brille au Paris Saint-Germain. Et il a peut-être trouvé son égal à l’Olympique de Marseille en la personne de Mason Greenwood. L’ailier droit anglais a rejoint le club phocéen en juillet 2024. Le montant de son transfert ? 26 millions d’euros hors bonus. Et il n’a pas tardé à devenir un pion essentiel de l’équipe.

Le joueur de 24 ans en est déjà à 11 buts inscrits en 18 rencontres cette saison. Sa forme étincelante ne se limite pas aux exploits offensifs. Mason Greenwood s’investit pleinement dans les tâches défensives, à l’image d’Ousmane Dembélé au PSG. Ce changement de comportement et de performance a été salué par le directeur sportif de l’OM.

Intervenant sur le plateau de L’After Foot, Medhi Benatia a expliqué que l’on oubliait souvent la longue période d’inactivité de Greenwood. « Aujourd’hui, il a enchainé et on voit dans ses performances qu’il ne sort plus beaucoup des performances comme avant. Il est beaucoup mieux, il est au service du collectif et il défend » a-t-il déclaré sur RMC Sport.

Un nouveau statut à l’Olympique de Marseille

Le dirigeant marseillais a aussi mis en avant un élément clé : la relation particulière entre l’ancien Mancunien et Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a une grande confiance en lui et est proche de son père. Medhi Benatia a conclu en affirmant le statut de son principal atout offensif.

« Greenwood est un joueur important. Je pense que c’est un top 3 en Ligue 1, donc on est content qu’il soit chez nous ». Ces éloges placent désormais Mason Greenwood dans la même catégorie qu’Ousmane Dembélé au vu de ses performances sur le terrain.

