Stade Rennais FC : Habib Beye dénonce

Le Stade Rennais FC de coach Habib Beye a toujours autant de mal à gagner ses matchs. Le score 2-2 du SRFC face à l’AJ Auxerre ce dimanche en rajoute à la frustration des joueurs Rouge et Noir, mais pour le coach, les choses auraient dû être différentes.

Stade Rennais : Habib Beye point le point faible

« Ce n’est pas une défaite, mais mes joueurs sont frustrés. Ils ont pas mal donné, ils ont voulu jouer, proposer, créer du danger », a dans un premier temps confié Habib Beye, le technicien du Stade Rennais, avant de dénoncer une tendresse coupable de ses joueurs : « Quand vous avez l’opportunité de mener 2-1, avec une balle de 3-1, on est trop tendres sur la situation qui amène le penalty. Si on doit marquer trois buts à chaque fois pour gagner, ce sera compliqué. »

Habib Beye relève aussi un problème récurrent de ses joueurs : la gestion des duels et des seconds ballons. « On veut jouer, on a cette envie, mais dans les zones de vérité il faut être durs, s’imposer physiquement, avoir un rapport d’homme à homme favorable », a-t-il martelé. Car malgré une animation offensive qui est, elle, séduisante, le Stade Rennais encaisse toujours trop de buts très largement évitables.

SRFC : « les matchs nuls ne font pas avancer« , selon Beye

Cette fragilité défensive est la principale cause du mauvais classement du SRFC en Ligue 1, où il occupe la 9e place avec 11 petits points en 8 matchs. Pour Habib Beye, la succession de matchs nuls empêche clairement la progression de l’équipe au classement : « On est solides, difficiles à battre, mais les matchs nuls ne font pas avancer. Deux victoires et deux défaites auraient rapporté plus de points que quatre partages. »

Le coach du club de foot de Rennes espère désormais un véritable changement d’habitude de ses joueurs au cours des prochains matchs à venir. Même s’il n’y a que 7 petits points entre le SRFC et l’OM, leader du championnat, revenir dans le haut du classement par de meilleurs résultats est la principale préoccupation du coach, annoncé sur un siège éjectable par les médias.