OL Mercato : Real Madrid-Lyon, c’est bouclé pour Endrick

L’OL attend impatiemment Endrick à Lyon. Son prêt du Real Madrid est dans les tuyaux. Selon une source proche du club madrilène, un accord total serait trouvé.

Mercato : Accord total entre l’OL et le Real Madrid pour le prêt d’Endrick

Sollicité par l’OL auprès du Real Madrid, Endrick est sur le point de rejoindre le club rhodanien. Il a donné son accord de principe pour se relancer sous les ordres de Paulo Fonseca, avec qui il s’est déjà entretenu sur la question de son temps de jeu.

À Madrid, l’attaquant brésilien n’entre pas dans les plans de Xabi Alonso, le successeur de Carlo Ancelotti. Il n’a joué que 11 minutes en une seule apparition en Liga cette saison.

Alors que le club de la capitale aurait décidé d’attendre les derniers instants du mercato hivernal pour libérer la pépite de 19 ans, Mario Cortenaga apprend qu’un accord total est déjà trouvé entre les deux clubs.

Selon les confidences du clan Endrick au célèbre journaliste proche du Real Madrid, l’avant-centre est impatient de rejoindre l’Olympique Lyonnais et de rejouer le plus rapidement possible. Son objectif étant de vite retrouver son meilleur niveau sous le maillot des Gones, en vue de la Coupe du monde 2026.

Sauf revirement extraordinaire, Endrick va donc s’engager à l’OL en janvier 2026, sous la forme d’un prêt d’une durée de six mois, sans option d’achat.

