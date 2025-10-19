Mercato SRFC : Désiré passe un message clair à Habib Beye !

Avant la réception de l’AJ Auxerre ce dimanche après-midi, Loïc Désiré, le directeur sportif du SRFC (Stade Rennais FC) a évoqué les rumeurs annonçant un éventuel licenciement de son entraîneur Habib Beye.

Loïc Désiré : « La situation n’est pas catastrophique, mais »

Avec seulement 10 points après sept journées de Ligue 1, le SRFC est encore loin de ses objectifs de la saison. Certes, Habib Beye estime que ce bilan est le meilleur du club breton sur ces cinq dernières années. Mais au-delà des résultats, c’est l’ambiance du vestiaire et le visage présenté par l’équipe rennaise qui inquiètent. Lâché par ses cadres, le technicien sénégalais a dû recadrer Seko Fofana et Brice Samba.

Face à Auxerre ce dimanche, Beye devra prouver que ses choix tactiques seront encore acceptés par ses joueurs. Faute de quoi, la direction du SRFC pourrait prendre des décisions concernant son avenir sur le banc. Interrogé par Ouest France, Loïc Désiré a confirmé le soutien du club à son entraîneur tout en rappelant les objectifs de la saison.

« On est avec lui chaque jour, on est là pour l’aider. […] La situation n’est pas non plus catastrophique. L’objectif ? Top 6, 7. On a fait des investissements importants, et le propriétaire nous a suivi, donc on ne peut pas se cacher », a déclaré le directeur sportif du Stade Rennais. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, Habib Beye va donc devoir redresser rapidement la barre, s’il ne veut pas se faire remercier avant même la trêve hivernale.