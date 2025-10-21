Bayer Leverkusen – PSG : De bonnes nouvelles, les compos probables

Ce mardi, le match Bayer Leverkusen – PSG sera lancé pour la 3ᵉ journée de Ligue des champions. Avant de découvrir les compos probables, il faut noter que Luis Enrique retrouve peu à peu le sourire avec plusieurs joueurs de retour dans le jeu.

Compos probables de Bayer Leverkusen – PSG

Le Paris Saint-Germain est le tenant du titre en Ligue des champions. Il va devoir défendre son bien une nouvelle fois ce mardi face au club allemand, le Bayer Leverkusen. L’entraîneur parisien n’aura toujours pas Ousmane Dembélé, écarté des terrains depuis plusieurs jours pour blessure. Le défenseur capitaine Marquinhos ne devrait pas plus pointer présent à ce match Bayer Leverkusen – PSG pour les mêmes problèmes.

Mais avec le retour de Désiré Doué face au RC Strasbourg, le technicien espagnol retrouve peu à peu ses joueurs. Enrique devrait pouvoir compter pour cette rencontre sur Vitinha et aussi Kvaratskhelia. Hakimi et Mendes, remplaçants lors du match nul de Ligue 1 (3-3) face au RC Strasbourg, devraient pouvoir jouer contre les Allemands.

Les compos probables des deux équipes

Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner dans le onze du PSG :

Lucas Chevalier – Hakimi, Illya Zabarnyi, W. Pacho, N. Mendes – Vitinha, W. Zaïre-Emery, Désiré Doué – B. Barcola, Mayulu et Kvaratskhelia.

Du côté allemand, Kasper Hjulmand devrait lui aussi aligner une équipe compétitive. Onze probable du Bayer Leverkusen :

Mark Flekken – Andrich, Badé, Edmond Tapsoba – Aleix Garcia, Fernandez – Arthur, Ibrahim Maza, Grimaldo, Poku et Christian Kofane.