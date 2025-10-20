Coup de théâtre : L’ASSE prête à récupérer Mathis Amougou ?

Mathis Amougou traverse actuellement une période compliquée au RC Strasbourg. La direction de l’ASSE ambitionnerait alors de le récupérer dès l’ouverture du prochain mercato.

Mercato : Mathis Amougou, un prêt compliqué au RC Strasbourg

L’AS Saint-Étienne pourrait réaliser un coup inattendu lors du mercato d’hiver en récupérant Mathis Amougou. Le joueur de 19 ans a quitté le club du Forez en janvier pour signer à Chelsea. Son souhait à l’époque était de briller en Angleterre. Sauf que les choses ne se déroulent pas il l’espérait.

Cet été, Mathis Amougou a été prêté au RC Strasbourg, club partenaire des Blues. Ce prêt n’a pas vraiment relancé sa carrière. Puisque le jeune milieu de terrain n’a jusqu’ici disputé que 3 matchs de Ligue 1 cette saison. Sa progression semble bloquée en Alsace, où il doit se contenter d’un rôle de remplaçant.

L’ASSE reste en embuscade

La meilleure solution pour lui sera sans doute de profiter du prochain mercato pour aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. C’est là que le nom de son club formateur revient en force. Selon plusieurs locales, la direction de l’ASSE étudierait la possibilité de signer Mathis Amougou cet hiver.

L’objectif des Verts serait de récupérer le milieu de terrain pour un prêt de six mois. Ce type de transaction permettrait à Mathis Amougou de retrouver le rythme et la confiance au sein d’un environnement qu’il connait bien. De son côté, l’ASSE renforcerait sont entrejeu. La question qui se dégage est de savoir si le jeune milieu de terrain accepterait de revenir à l’ASSE en Ligue 2 en seconde partie de saison. Pour le moment, rien n’est encore décidé dans ce dossier.