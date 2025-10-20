Sporting-OM : De Zerbi en mission, une armée l’accompagne

L’OM tentera ce mercredi le Sporting Portugal en Ligue des champions. Roberto De Zerbi et ses hommes pourront compter sur un soutien de taille en vue d’accomplir cette mission.

OM : De Zerbi avec un soutien de taille face au Sporting

L’Olympique de Marseille a fait forte impression ce week-end en renversant le Havre AC (6-1). Ce large succès a permis aux hommes de Roberto De Zerbi de s’installer à la première place du Championnat. Ceux-ci se préparent pour un autre défi de taille : le duel contre le Sporting Portugal ce mercredi soir en Ligue des champions.

Roberto De Zerbi et son groupe devront être vigilants pour ce déplacement à Lisbonne. Les deux formations sont à égalité de points au classement. Autant dire que ce match Sporting-OM promet d’être électrique. Les Olympiens ne seront pas seuls en terre portugaise. Ils pourront compter sur une forte mobilisation pour tenter de remporter ce match à l’extérieur.

Plus de 2600 supporters attendus au stade José-Alvalade

C’est une véritable armée de supporters qui accompagnera l’équipe de De Zerbi au stade José-Alvalade. La Provence l’assure, pas moins de 2636 places ont été allouées aux fans marseillais dans le parcage visiteurs. Ce soutien massif rappelle celui qu’ils avaient déjà reçu, lors du déplacement au Santiago Bernabéu.

Il y a près d’un mois en arrière, environ 4000 supporters phocéens avaient assisté à la défaite de l’OM face au Real Madrid (2-1). Cette rencontre s’est par la suite transformée en un déclic pour l’Olympique de Marseille. De Zerbi et ses troupes n’ont plus connu la défaite depuis ce revers. Ils tenteront de décrocher un sixième succès de rang, toutes compétitions confondues.