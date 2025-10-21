Mercato PSG : Accord avec un défenseur de classe mondiale !

Désireux de consolider les acquis de la saison passée, le PSG serait sur le point d’enregistrer la signature d’un joueur de classe mondiale au niveau de la charnière centrale. Explications.

Mercato : Un cadre du PSG veut s’inscrire dans la durée

Comme l’avait annoncé le journal L’Équipe il y a quelques jours, le PSG a décidé de prendre les choses en main à l’image de ce qui avait été fait l’année passée pour Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et l’entraîneur espagnol, Luis Enrique. Et l’hiver apparaît comme une bonne fenêtre de tir pour renouveler l’engagement de ses meilleurs éléments.

À en croire le quotidien Le Parisien, ce sont au total huit joueurs qui se verraient ainsi offrir une prolongation. Alors que Luis Campos a pris l’habitude d’attendre au moins deux saisons avant de parler prolongation avec un joueur du PSG, il a décidé de faire une exception avec Willian Pacho.

Arrivé incognito en août 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort, l’international équatorien s’est rapidement imposé à Paris et considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs au monde, si ce n’est le meilleur, à son poste d’axial gauche. Mais sa situation salariale dans la capitale attire les convoitises d’autres grands clubs européens.

À voir

L’OM écoeure le PSG et le Barça pour le héros du Mondial U20

Lisez aussi : Mercato PSG : Willian Pacho répond en personne au Real Madrid

Conscient que Pacho a un salaire trop éloigné de son statut dans l’équipe, Campos a décidé de prendre les choses en main pour sécuriser son avenir. La publication du média régional explique que le défenseur central de 24 ans a reçu une offre pour parapher un nouveau bail jusqu’en 2030, plus une année supplémentaire en option. Les discussions avancent bien et les deux parties seraient même déjà parvenus à un accord de principe. Une nouvelle qui va énormément faire plaisir à Luis Enrique.

Luis Enrique adore Willian Pacho au Paris SG

Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2029, Willian Pacho pourrait donc s’inscrire un peu plus dans la durée avec les Rouge et Bleu. Sa progression fulgurante sur la scène nationale et européenne a confirmé les espoirs placés en lui, justifiant pleinement cette prolongation et cette revalorisation.

Loin du Top 10 des gros salaires du vestiaire parisien, alors qu’il a été le deuxième joueur le plus utilisé par Luis Enrique la saison passée, Pacho devrait donc rapidement prolonger au Paris SG pour le grand bonheur de son coach, qui ne tarit pas d’éloges à son endroit.

À voir

Mercato SRFC : Habib Beye tient déjà une porte de sortie !

Lisez aussi : PSG : Willian Pacho, la belle surprise du mercato

« On a recruté Pacho parce qu’on le connaissait. Nous sommes contents quand il y a des joueurs comme Pacho qui arrivent et sont performants dès le premier match. Ce n’est pas normal. C’est joli. Il est très jeune, il peut améliorer beaucoup de choses. Il doit s’améliorer dans des situations défensives. On est content. Il a la mentalité dont a besoin un joueur pour être décisif. On veut continuer sur ce chemin tous ensemble », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse.