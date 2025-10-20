PSG : Warren Zaïre-Emery répond cash à l’entraîneur du Bayer

De passage en conférence de presse ce lundi après-midi, Warren Zaïre-Emery a livré ses impressions sur le choc contre le Bayer Leverkusen , mardi soir, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain du PSG a apporté la réplique à l’entraîneur du club allemand.

Kasper Hjulmand veut profiter « des possibilités » pour « surprendre » le PSG

Admiratif de l’équipe parisienne, l’entraîneur du Bayer Leverkusen croit tout de même en ses joueurs pour obtenir un résultat mardi soir à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

« Le PSG est l’une des meilleures équipes du monde, si ce n’est la meilleure équipe du monde. Le Paris Saint-Germain est très agressif et a de la qualité partout sur le terrain, mais nous aurons des possibilités de les surprendre. On a confiance en notre jeu, et je crois que ce sera une belle bataille pour avoir le ballon. Contre ce PSG, ce sera compliqué d’avoir la possession, mais on va essayer. On peut gagner les duels et les mettre en difficulté », a lancé Kasper Hjulmand devant les médias.

Sauf que le Paris SG compte bien poursuivre sa bonne dynamique de cette saison en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Luis Enrique, le milieu de terrain parisien, Warren Zaïre-Emery a annoncé la couleur pour la rencontre contre le club allemand.

« On est le Paris Saint-Germain, on veut tout gagner. Donc il faut prendre tous les matchs de la même manière et jouer de la même façon. Il faut faire du mieux possible et tout faire pour gagner », a lancé l’international français de 19 ans, Warren Zaïre-Emery.