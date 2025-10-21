Mercato SRFC : Habib Beye tient déjà une porte de sortie !

Susceptible d’être licencié dans les jours ou semaines à venir du côté du Stade Rennais (SRFC), Habib Beye pourrait rapidement rebondir dans un autre club de Ligue 1. Explications.

Mercato SRFC : Habib Beye bientôt remplacé par Philippe Clément ?

D’après les informations de Foot Mercato, Habib Beye serait désormais « en grand danger » au Stade Rennais après le nouveau match nul concédé face à l’AJ Auxerre, dimanche à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Ce résultat aggrave davantage la crise de confiance au sein du club breton. Malgré un effectif complet et ambitieux, le SRFC peine à décoller en Ligue 1 et occupe une triste neuvième place au classement.

De son côté, Goal France assure que les quatre matches nuls consécutifs enregistrés par le groupe de Beye ont commencé à faire douter la direction rennaise. Certains choix du technicien sénégalais ayant suscité l’incompréhension du vestiaire et l’agacement de certains cadres comme Seko Fofana et Brice Samba, ainsi que les dirigeants bretons. Dans ce contexte tendu, le SRFC penserait déjà à son remplacement.

Selon Foot Mercato, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco, Philippe Clément apparaît comme le favori pour reprendre les rênes du Stade Rennais. Sans club depuis son départ des Glasgow Rangers en février 2025, le coach belge jouit d’une solide réputation en Ligue 1 et son profil séduit particulièrement la direction, qui voit en lui un technicien capable de stabiliser un effectif encore en quête de repères. Si cela arrivait, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille pourrait rejoindre le banc d’un autre pensionnaire du championnat d’élite français.

Habib Beye sur le banc du FC Metz ?

Mais si la situation s’assombrit à Rennes, elle pourrait bien s’éclaircir ailleurs. Plusieurs supporters du FC Metz, dernier de Ligue 1, appellent déjà de leurs vœux une arrivée d’Habib Beye en Moselle. Leur entraîneur actuel, Stéphane Le Mignan, est lui aussi sur la sellette après un début de saison catastrophique marqué par une série de défaites et un manque criant de solutions offensives.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Messins voient en Habib Beye un profil idéal pour relancer leur équipe : un coach jeune, charismatique, et adepte d’un football offensif. Si aucune approche officielle n’a encore eu lieu, le nom de l’ancien entraîneur du Red Star circule déjà avec insistance du côté de Saint-Symphorien.