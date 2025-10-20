Coup de tonnerre au SRFC : Le successeur d’Habib Beye trouvé

Après le nouveau match nul frustrant du Stade Rennais contre l’AJ Auxerre (2-2), Habib Beye pourrait prochainement prendre la porte. La direction du SRFC aurait même déjà identifié son probable successeur.

Mercato SRFC : Habib Beye en danger à Rennes

Le vent tourne vite dans le football et Habib Beye en fait actuellement l’amère expérience. Arrivé au Stade Rennais avec de grandes ambitions, l’entraîneur sénégalais est désormais dans une situation périlleuse. D’après les informations de Foot Mercato, l’ancien coach du SRFC serait « en grand danger » après le nouveau match nul concédé face à l’AJ Auxerre, un résultat qui ne fait qu’aggraver la crise de confiance au sein du club breton.

Ce dimanche, les Rouge et Noir se sont une nouvelle fois loupés avec un seul point pris à domicile. Un nouveau contretemps qui pourrait bien sonner le glas de l’aventure bretonne d’Habib Beye. Critiqué suite à des résultats de plus en plus décevants, le technicien de 48 ans était également fragilisé par des informations qui affirmaient que certaines tensions existaient en interne concernant son management. Les décideurs du Stade Rennais songeraient d’ores et déjà à nommer un nouvel entraîneur.

Philippe Clément pour tourner la page Habib Beye ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Habib Beye pourrait prochainement être remplacé par un nouveau coach sur le banc du SRFC. Selon les indiscrétions de Foot Mercato, la direction du club rennais serait à la recherche « du futur entraîneur des Bretons. » Le journaliste Santi Aouna ajoute même que « l’un des noms qui revient avec insistance est celui de Philippe Clément.

Depuis son départ en février 2025 des Glasgow Rangers, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco n’a pas retrouvé de banc et son profil plaît énormément à Rennes. Affaire à suivre », assure le portail sportif. Après la bronca au Roazhon Park et ce 4e point pris sur 12 possibles sur les 4 derniers matches, Habib Beye semble de plus en plus fragilisé et son avenir en Bretagne n’est pas garanti.