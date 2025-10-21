L’OM écoeure le PSG et le Barça pour le héros du Mondial U20

Très attentif sur le marché des jeunes talents, l’OM serait sur le point de griller la politesse au PSG et au Barça pour le héros de la dernière coupe du monde des moins de 20 ans. Explications.

Mercato : Un crack d’Anderlecht bientôt à l’OM ?

Le football marocain ne cesse de progresser ces dernières années, en témoigne la finale fraîchement décrochée lors de la Coupe du Monde U20. Ali Maamar, l’un des cadres de cette jeune sélection, a tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens, notamment le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

Engagé dans une saison 2025-2026 intense avec la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France, l’OM a besoin de renforts jeunes, talentueux et malléables. Ali Maamar coche toutes les cases. Sa capacité à évoluer sur les deux flancs en ferait un véritable couteau suisse pour Roberto De Zerbi, en quête de flexibilité tactique.

Cependant, selon les informations rapportées par Foot Mercato, le club belge ne serait pas prêt à céder son polyvalent joueur de 20 ans si facilement que ça. Mais l’OM, fort d’un projet clair sous la houlette de Roberto De Zerbi, entend bien jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen a identifié Ali Maamar comme une solution stratégique, notamment pour pallier les blessures de Medina et offrir une profondeur supplémentaire à des postes clés sur les côtés. Estimé à 2 millions d’euros sur Transfermarkt, le dossier pourrait toutefois coûter plus cher, Anderlecht n’étant pas vendeur à court terme.

Par ailleurs, s’offrir un talent pour lequel le PSG et le Barça ont également manifesté leur intérêt enverrait un signal fort sur la capacité de l’OM à redevenir un acteur majeur du mercato européen. Ce serait aussi une revanche symbolique face au Paris Saint-Germain, souvent accusé de piller les talents en Ligue 1.