Mercato PSG : Maghnes Akliouche prêt à snober le Paris SG ?

Le PSG garde un œil attentif sur Maghnes Akliouche depuis plusieurs mois. Face aux rumeurs, le jeune milieu de terrain de l’AS Monaco semble jouer la carte de la sérénité. Déjà convoité par la Premier League, il a livré une réponse pleine de maturité avant le choc face à Tottenham en Ligue des Champions.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche garde les pieds sur terre face aux rumeurs

Auteur d’un excellent début de saison, Maghnes Akliouche attire logiquement les regards des grands clubs européens, dont le PSG, toujours friand de pépites françaises. Pourtant, le joueur de 23 ans refuse de céder à la tentation. En conférence de presse, il a coupé court aux spéculations.

C’est décidé, le PSG s’active pour le transfert d’Akliouche

« C’était très flatteur d’être lié à ce genre de rumeurs, mais je suis un joueur de Monaco et je joue contre Tottenham demain, donc je ferai de mon mieux », a-t-il affirmé avec aplomb. Une déclaration qui sonne comme un message clair à tous ses prétendants : priorité au terrain.

Concentré sur Monaco et la Ligue des Champions

À la veille d’un rendez-vous européen crucial, Akliouche s’impose comme un modèle de concentration. Avec l’AS Monaco, il affronte notamment le club d’une Premier League dont les clubs gardent un œil sur sa saison. « Si je veux jouer en Premier League à l’avenir ? On verra. Ce qui est important pour moi, c’est le match de demain », a-t-il lancé, tout en gardant le suspense sur son avenir.

« Je suis concentré sur ma performance et celle de l’équipe. L’important pour nous est de gagner le match. Je ne me concentre pas du tout sur le reste », a ajouté Maghnes Akliouche, lucide. Entre ambition maîtrisée et fidélité assumée, le Monégasque semble bien décidé à écrire encore quelques belles pages sur le Rocher, quitte à faire patienter des clubs comme le PSG.