ASSE : Eirik Horneland balance tout, ça va bouger fort !

Eirik Horneland est loin d’être satisfait du début de saison de l’ASSE. La récente défaite des Verts à Geoffroy-Guichard face au Mans a encore conforté le Norvégien dans cette position. Avant de rebondir face à Annecy samedi soir, le coach stéphanois a clairement identifié les failles de son équipe et promet une réaction d’orgueil.

ASSE : « Le bilan ? Pas parfait du tout » pour Horneland

Annoncée parmi les favoris à la montée en Ligue 1, l’ASSE a encore une marge de progression remarquable à atteindre. A domicile, les Verts ne sont pas conquérants et présentent un bilan de deux défaites et un nul. De quoi agacer un Eirik Horneland visiblement agacé par les résultats irréguliers de son équipe. « Le bilan ? Pas parfait du tout », a-t-il lancé.

Tension à l’ASSE : Horneland secoue son vestiaire !

« Notamment à la maison, avec deux défaites et un nul, ce n’est pas suffisant par rapport à nos ambitions. L’équipe a l’air assez solide à l’extérieur, mais à domicile ce n’est pas assez pour les objectifs que nous nous sommes fixés. Le résultat est une chose mais la manière en est une autre », a fait savoir l’entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Une constance et une régularité à retrouver

Une déclaration forte, à l’image d’un entraîneur lucide mais frustré. Horneland sait que l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur s’il veut maintenir la pression dans le haut du tableau. Face à Annecy, les Verts devront prouver qu’ils peuvent enchaîner les bonnes prestations sur la durée. Le Norvégien a d’ailleurs pointé du doigt l’e manque de continuité l’une des failles de son équipe.

« Je pense qu’on a des moments dans les matchs, mais ce sont des moments trop rares et on manque de continuité. On arrive par moment à avoir des actions bien construites, mais c’est trop rare. C’est vraiment cette recherche de constance et de régularité qui nous anime », a analysé l’entraineur de Saint-Etienne.

ASSE : Soutien de taille pour Horneland avant Annecy !

Eirik Horneland ne se satisfait ni des points glanés ni du contenu proposé. Il attend de ses joueurs qu’ils affichent enfin un visage conquérant et stable. À Annecy, l’ASSE jouera bien plus qu’un simple match : il s’agit d’une occasion de relancer une machine enrayée et de redonner foi à tout un peuple vert.