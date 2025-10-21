Transfert PSG : Campos à la lutte pour un phénomène nigérian

Toujours en alerte sur les opportunités du marché, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, serait sur les traces d’un prodige nigérian, qui a fait sensation à la dernière Coupe du Monde des moins de 20 ans.

Mercato : Un jeune attaquant fait rêver le PSG

Le jeune attaquant nigérian Sani Suleiman attire l’attention de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Actuellement sous contrat avec l’AS Trencin, en Slovaquie, le joueur de 19 ans a été l’un des talents émergents les plus brillants du Nigeria depuis son transfert d’Akwa United en juillet 2024.

Ses performances, tant en club qu’avec l’équipe nationale des moins de 20 ans, ont attiré l’attention des recruteurs à travers l’Europe. Profitant d’une interview avec Soccernet.ng, une source proche de Sani Suleiman, qui a également supervisé le transfert de Moses Simon à Trencin en janvier 2014, a confirmé que plusieurs offres sont déjà sur la table pour le jeune ailier, bien qu’aucun accord n’ait encore été finalisé.

🚨✨ Sani Suleiman is one of Nigeria’s standout players at the U20 WC. 🇳🇬🏆



The 19-year-old Trencin winger – who provided an assist in the decisive win over Saudi Arabia – is attracting strong interest from several clubs closely following him also in this tournament. 👀 pic.twitter.com/1KmLse4a94 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 7, 2025

« Oui, il y a beaucoup d’offres pour le garçon. Je sais que le club [AS Trencin] discute avec d’autres clubs », a déclaré cette source. Relancée sur la destination privilégiée de Suleiman, la même source a révélé que l’attaquant penche pour un transfert en Premier League.

« Oui, je pense qu’il préfère l’Angleterre. Mais il devra examiner toutes ces offres et voir laquelle lui convient à son âge. Je pense que c’est une très bonne opportunité pour lui. Il signera pour n’importe quel club, où il pourra continuer son développement, car c’est un joueur avec beaucoup de potentiel », a-t-elle ajouté.

Récemment, le site SportsBoom rapportait que le PSG, Brentford et l’Ajax Amsterdam se sont tous lancés dans la course pour la signature de Sani Suleiman. De son côté, le tabloïd The Hard Tackle a évoqué un intérêt de Tottenham, qui a été séduit par les performances du joueur durant la Coupe du Monde U20.

Pour éviter de le voir partir gratuitement en juin prochain, les dirigeants de l’AS Trencin pourraient négocier un transfert dès cet hiver. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire dans ce dossier.