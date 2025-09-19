FC Barcelone : Énorme frayeur pour Pau Cubarsí !

Pour Pau Cubarsi, le Camp Nou a retenu son souffle face à Newcastle. À la 69e minute, le défenseur central a ressenti une gêne au genou, provoquant une inquiétude immédiate avant que Hansi Flick ne décide de le remplacer par Andreas Christensen.

FC Barcelone : Pau Cubarsi touché au tendon rotulien

Le jeune défenseur central espagnol a surpris tout le monde en posant la main sur sa jambe, un geste lourd de sens. Le staff médical et l’entraîneur n’ont pas pris de risque, préférant le ménager. Ronald Araujo, interrogé en zone mixte, a tenté de calmer la tempête : « Il souffrait d’une légère gêne au genou », a expliqué le capitaine blaugrana.

Selon les informations de la journaliste Helena Condis, donnée à Cope dans El Partidazo, il s’agirait d’un inconfort au tendon rotulien. Une alerte, certes, mais sans gravité. Pau Cubarsi pourra tenir sa place dès le prochain match contre Getafe, évitant ainsi un scénario catastrophe pour le FC Barcelone.

Araujo en guerrier malgré les crampes

Si la soirée a fait trembler les supporters pour Cubarsi, Ronald Araujo a lui aussi joué avec les nerfs des Culés. L’Uruguayen, titularisé après un long mois d’absence, a dû quitter temporairement le terrain à deux reprises en raison d’une douleur musculaire. Finalement, le défenseur a serré les dents et tenu jusqu’au bout des 90 minutes.

Après la rencontre, il a tenu à rassurer tout le monde : « J’ai eu des crampes à la fin. L’équipe a fait un effort énorme. On a gagné, c’est l’essentiel », a confié le capitaine blaugrana, soulagé de retrouver ses sensations après son dernier match disputé le 23 août face à Levante.

Entre inquiétudes et bonnes nouvelles, le FC Barcelone sort victorieux de cette soirée. La frayeur Cubarsí n’était qu’une fausse alerte, et Araujo a prouvé qu’il était de retour. De quoi permettre à Hansi Flick d’aborder la suite du championnat avec sérénité.