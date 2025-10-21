Mercato RC Lens : Gradit démonte des tensions internes

De retour au premier plan, Jonathan Gradit s’éclate au RC Lens. Le défenseur polyvalent a d’ailleurs apporté une mise au point sur l’une de ses périodes mouvementées en interne.

Mercato : Jonathan Gradit n’a jamais tiré la tronche au RC Lens

Jonathan Gradit est l’un des défenseurs les plus utilisés par Pierre Sage cette saison. Avec six matchs disputés en Ligue 1 cette saison, le joueur de 32 ans s’affirme comme le leader défensif des Sang et Or. Pourtant, sa situation aurait pu être différente.

Fin 2024, Jonathan Gradit était clairement poussé vers la sortie . Il devait se contenter d’un faible temps de jeu derrière Kevin Danso et Abdukodir Khusanov qui ont finalement été vendus par la RC Lens. Son manque de temps de jeu était devenu difficile à supporter. Au point où son agent, Stéphane Courbis, avait publiquement taclé l’ancien coach Will Still.

Plus de six mois après cette affaire, Jonathan Gradit a accepté de briser le silence. Le défenseur français a démenti les rumeurs selon lesquelles il boudait dans le vestiaire. « J’ai toujours travaillé à l’entraînement », affirme-t-il au micro d’ici Nord. Même s’il reconnait que perdre sa place d’indiscutable était désagréable, cela n’a jamais été une source de plainte pour lui.

Il désavoue publiquement son agent

Jonathan Gradit qualifie cette période d’« enrichissante ». Car cela lui a permis de se remettre en question en vue de redoubler d’efforts. En aucun cas, il a songé à quitter le RC Lens malgré les sollicitations de plusieurs clubs européens.

Quant à la sortie médiatique de son agent, le défenseur lensois l’a désavouée. « Je n’étais pas au courant », ajoutant que c’était une « erreur de communication ». Jonathan Gradit n’était pas en accord avec ce genre de plainte publique. « Cela ne me ressemblait pas », a-t-il lancé.